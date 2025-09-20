وكالة الرأي الفلسطينية بيان (970) الإعلام الحكومي: مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوباً، مقابل نزوح قرابة 190,000 مواطن تحت وطأة مخططات التهجير الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (969) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: دخول 4,543 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 50 يوماً من أصل 30,000 متوقعة ما يعادل (15%) من الاحتياجات الفعلية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (968) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 251 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد ثلاثة صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية تصريح صحفي| الإعلام الحكومي يُحذّر من حملات تضليل "إسرائيلية" ممنهجة تديرها أجهزة الاحتلال ويشارك فيها أفرادًا وشبكاتٍ وأدواتٍ مجنّدة مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بيان (967) الإعلام الحكومي: الاحتلال يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة بينما يُنفذ قصفاً منهجياً للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري وكالة الرأي الفلسطينية بيان (966) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين ويدمر 1,600 بناية سكنية و13,000 خيمة ويُهجر قسرياً 350,000 مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (965) الإعلام الحكومي: أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال نحو الجنوب والاحتلال يؤكد أن النزوح سيكون بلا عودة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (964) الإعلام الحكومي: أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في غزة وشمالها ويرفضون النزوح جنوباً في مواجهة مخططات التهجير القسري الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (963) الإعلام الحكومي: مدينة غزة تضم 51,544 مبنى وبرجاً سكنياً: الاحتلال يستهدف الأبراج السكنية ضمن مخطط تهجير قسري ممنهج ونشيد بصمود شعبنا العظيم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (962) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخزٍ
بيان (973) الإعلام الحكومي: منظمة دولية: 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عُزّل في جريمة إبادة جماعية ممنهجة

20 أيلول / سبتمبر 2025 01:49

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (973) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

منظمة دولية: 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عُزّل في جريمة إبادة جماعية ممنهجة

يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي على خطورة المعطيات الموثقة التي كشفت عنها منظمة أكليد المستقلة والمتخصصة في مراقبة الصراعات (ACLED)، والتي أظهرت بالأدلة أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يشن حرب إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب البيانات التي جمعتها المنظمة، فإن نحو 15 من كل 16 فلسطينياً قتلتهم قوات الاحتلال هم من المدنيين العزّل، وبموجب هذه الأرقام، يتضح أن 94% من مجموع الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" هم من المدنيين، أي ما يعادل 61,100 مدنياً من أصل 65,174 شهيداً، وهو ما يشكل دليلاً دامغاً على تعمد الاحتلال استهداف المدنيين بشكل مباشر وممنهج في جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

ويأتي ذلك متقارباً مع ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات داخلية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفسه، تؤكد تلك البيانات أن نسبة الضحايا المدنيين تجاوزت 83% منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

إننا ندين بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة، ونحمل الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة المسؤولية الكاملة عنها، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك الجاد والفاعل والحقيقي لمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين، ووقف جرائم القتل الجماعي بحق المدنيين، وضمان حماية شعبنا الفلسطيني وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? السبت 20 سبتمبر 2025

