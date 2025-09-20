بيان (973) الإعلام الحكومي: منظمة دولية: 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عُزّل في جريمة إبادة جماعية ممنهجة

بيان صحفي رقم (973) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

منظمة دولية: 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عُزّل في جريمة إبادة جماعية ممنهجة

يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي على خطورة المعطيات الموثقة التي كشفت عنها منظمة أكليد المستقلة والمتخصصة في مراقبة الصراعات (ACLED)، والتي أظهرت بالأدلة أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يشن حرب إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب البيانات التي جمعتها المنظمة، فإن نحو 15 من كل 16 فلسطينياً قتلتهم قوات الاحتلال هم من المدنيين العزّل، وبموجب هذه الأرقام، يتضح أن 94% من مجموع الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" هم من المدنيين، أي ما يعادل 61,100 مدنياً من أصل 65,174 شهيداً، وهو ما يشكل دليلاً دامغاً على تعمد الاحتلال استهداف المدنيين بشكل مباشر وممنهج في جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

ويأتي ذلك متقارباً مع ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات داخلية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفسه، تؤكد تلك البيانات أن نسبة الضحايا المدنيين تجاوزت 83% منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

إننا ندين بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة، ونحمل الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة المسؤولية الكاملة عنها، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك الجاد والفاعل والحقيقي لمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين، ووقف جرائم القتل الجماعي بحق المدنيين، وضمان حماية شعبنا الفلسطيني وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? السبت 20 سبتمبر 2025