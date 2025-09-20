وكالة الرأي الفلسطينية بيان (971) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 3,542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق "إنسانية آمنة" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (970) الإعلام الحكومي: مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوباً، مقابل نزوح قرابة 190,000 مواطن تحت وطأة مخططات التهجير الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (969) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: دخول 4,543 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 50 يوماً من أصل 30,000 متوقعة ما يعادل (15%) من الاحتياجات الفعلية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (968) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 251 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد ثلاثة صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية تصريح صحفي| الإعلام الحكومي يُحذّر من حملات تضليل "إسرائيلية" ممنهجة تديرها أجهزة الاحتلال ويشارك فيها أفرادًا وشبكاتٍ وأدواتٍ مجنّدة مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بيان (967) الإعلام الحكومي: الاحتلال يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة بينما يُنفذ قصفاً منهجياً للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري وكالة الرأي الفلسطينية بيان (966) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين ويدمر 1,600 بناية سكنية و13,000 خيمة ويُهجر قسرياً 350,000 مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (965) الإعلام الحكومي: أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال نحو الجنوب والاحتلال يؤكد أن النزوح سيكون بلا عودة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (964) الإعلام الحكومي: أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في غزة وشمالها ويرفضون النزوح جنوباً في مواجهة مخططات التهجير القسري الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (963) الإعلام الحكومي: مدينة غزة تضم 51,544 مبنى وبرجاً سكنياً: الاحتلال يستهدف الأبراج السكنية ضمن مخطط تهجير قسري ممنهج ونشيد بصمود شعبنا العظيم
بيان (974) الإعلام الحكومي: ننفي مزاعم الاحتلال حول استهداف فرق الأمم المتحدة ونُحمّله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية

20 أيلول / سبتمبر 2025 10:23

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
بيان صحفي رقم (974) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

بيان صحفي رقم (974) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ننفي مزاعم الاحتلال حول استهداف فرق الأمم المتحدة ونُحمّله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية

يدين المكتب الإعلامي الحكومي الادعاءات الصادرة عن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" والتي تزعم استهداف شعبنا الفلسطيني ومقاومته فرق الأمم المتحدة ومنعها من فتح مسار إنساني جديد في جنوب قطاع غزة، ويؤكد أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماماً وتهدف إلى التضليل وقلب الحقائق.

إننا في قطاع غزة، ومنذ شهور طويلة، نطالب بتمكين المنظمات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، من أداء مهامها الإغاثية بحرية تامة، في حين يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عرقلة وصول المساعدات، ويفرض قيوداً مشددة على عمل الأمم المتحدة، ويقصف مقارها ومخازنها ويستهدف العاملين فيها، حتى أنه قتل عشرات الشهداء من الموظفين الأمميين المحليين والأجانب جراء قصفه المباشر والمتعمد.

كما أن العصابات الإجرامية التي يحميها الاحتلال ويوفر لها الغطاء الناري والجوي واللوجستي؛ هي التي تهاجم قوافل الإغاثة وتسطو على المساعدات بموافقته وتخطيطه، بينما يمنع ويستهدف عناصر التأمين الحكومية من حماية هذه القوافل، في خطة أمنية مشتركة يهدف من ورائها الاحتلال تحقيق أهداف إجرامية.

إن محاولات الاحتلال إلصاق التهم بشعبنا الفلسطيني ومقاومته تهدف للتغطية على جرائمه الممنهجة وتبرير استمراره في سياسة التجويع والحرمان. وأنه يسعى لخلط الأوراق والتغطية على جريمة التجويع التي يرتكبها بحق المدنيين، لكن هذه الممارسات باتت مكشوفة للرأي العام الدولي.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? السبت 20 سبتمبر 2025

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

