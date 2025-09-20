بيان (974) الإعلام الحكومي: ننفي مزاعم الاحتلال حول استهداف فرق الأمم المتحدة ونُحمّله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية

بيان صحفي رقم (974) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ننفي مزاعم الاحتلال حول استهداف فرق الأمم المتحدة ونُحمّله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية

يدين المكتب الإعلامي الحكومي الادعاءات الصادرة عن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" والتي تزعم استهداف شعبنا الفلسطيني ومقاومته فرق الأمم المتحدة ومنعها من فتح مسار إنساني جديد في جنوب قطاع غزة، ويؤكد أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماماً وتهدف إلى التضليل وقلب الحقائق.

إننا في قطاع غزة، ومنذ شهور طويلة، نطالب بتمكين المنظمات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، من أداء مهامها الإغاثية بحرية تامة، في حين يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عرقلة وصول المساعدات، ويفرض قيوداً مشددة على عمل الأمم المتحدة، ويقصف مقارها ومخازنها ويستهدف العاملين فيها، حتى أنه قتل عشرات الشهداء من الموظفين الأمميين المحليين والأجانب جراء قصفه المباشر والمتعمد.

كما أن العصابات الإجرامية التي يحميها الاحتلال ويوفر لها الغطاء الناري والجوي واللوجستي؛ هي التي تهاجم قوافل الإغاثة وتسطو على المساعدات بموافقته وتخطيطه، بينما يمنع ويستهدف عناصر التأمين الحكومية من حماية هذه القوافل، في خطة أمنية مشتركة يهدف من ورائها الاحتلال تحقيق أهداف إجرامية.

إن محاولات الاحتلال إلصاق التهم بشعبنا الفلسطيني ومقاومته تهدف للتغطية على جرائمه الممنهجة وتبرير استمراره في سياسة التجويع والحرمان. وأنه يسعى لخلط الأوراق والتغطية على جريمة التجويع التي يرتكبها بحق المدنيين، لكن هذه الممارسات باتت مكشوفة للرأي العام الدولي.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? السبت 20 سبتمبر 2025