بيان (975) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع: إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب

بيان صحفي رقم (975) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع: إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب

في إطار سياسة هندسة التجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" منذ عشرة أيام متواصلة، مانعاً إدخال أي شاحنات منه، فيما عمد إلى تقليص المساعدات عبر معبري "كرم أبو سالم" و"كيسوفيم" اللذين أغلقهما لعدة أيام خلال الفترة الماضية أيضاً.

نؤكد أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية نتيجة الحرب والإبادة المستمرة.

إننا نُحمّل الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، ونطالب الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لفتح المعابر وضمان التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، كما ونطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المروعة بحق المدنيين العزل.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الاثنين 22 سبتمبر 2025