وكالة الرأي الفلسطينية بيان (972) الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض النزوح القسري على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب تحت تهديد القصف والإبادة وأكثر من 900 ألف صامدين يرفضون مغادرتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (971) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 3,542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق "إنسانية آمنة" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (970) الإعلام الحكومي: مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوباً، مقابل نزوح قرابة 190,000 مواطن تحت وطأة مخططات التهجير الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (969) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: دخول 4,543 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 50 يوماً من أصل 30,000 متوقعة ما يعادل (15%) من الاحتياجات الفعلية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (968) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 251 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد ثلاثة صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية تصريح صحفي| الإعلام الحكومي يُحذّر من حملات تضليل "إسرائيلية" ممنهجة تديرها أجهزة الاحتلال ويشارك فيها أفرادًا وشبكاتٍ وأدواتٍ مجنّدة مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بيان (967) الإعلام الحكومي: الاحتلال يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة بينما يُنفذ قصفاً منهجياً للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري وكالة الرأي الفلسطينية بيان (966) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين ويدمر 1,600 بناية سكنية و13,000 خيمة ويُهجر قسرياً 350,000 مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (965) الإعلام الحكومي: أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال نحو الجنوب والاحتلال يؤكد أن النزوح سيكون بلا عودة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (964) الإعلام الحكومي: أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في غزة وشمالها ويرفضون النزوح جنوباً في مواجهة مخططات التهجير القسري الدائم
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (975) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع: إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب

22 أيلول / سبتمبر 2025 03:01

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (975) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع: إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب

في إطار سياسة هندسة التجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" منذ عشرة أيام متواصلة، مانعاً إدخال أي شاحنات منه، فيما عمد إلى تقليص المساعدات عبر معبري "كرم أبو سالم" و"كيسوفيم" اللذين أغلقهما لعدة أيام خلال الفترة الماضية أيضاً.

نؤكد أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية نتيجة الحرب والإبادة المستمرة.

إننا نُحمّل الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، ونطالب الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لفتح المعابر وضمان التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، كما ونطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المروعة بحق المدنيين العزل.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الاثنين 22 سبتمبر 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟