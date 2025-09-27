وكالة الرأي الفلسطينية بيان (978) الإعلام الحكومي: نتنياهو روّج لثماني أكاذيب كبرى وعشرات المزاعم الباطلة في خطابه أمام الأمم المتحدة وعلى العالم استكمال تصحيح أخطائه التاريخية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (977) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُفاقم معاناة النازحين: انعدام المساحات في الجنوب وانتشار الخيام بين المكاره الصحية وعلى الطرقات في ظل تفاقم أزمة إنسانية خانقة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (976) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُضلّل النازحين بخيام ومساعدات وهمية ويفشل في تهجير شعبنا من غزة.. أكثر من 900 ألف ما زالوا صامدين في المدينة فيما بلغ عدد النازحين نحو الجنوب 335 ألفاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (975) الإعلام الحكومي: الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع: إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم" ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب وكالة الرأي الفلسطينية بيان (974) الإعلام الحكومي: ننفي مزاعم الاحتلال حول استهداف فرق الأمم المتحدة ونُحمّله المسؤولية الكاملة عن عرقلة العمل الإنساني وصناعة الفوضى الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (973) الإعلام الحكومي: منظمة دولية: 94% من الضحايا الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هم مدنيون عُزّل في جريمة إبادة جماعية ممنهجة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (972) الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض النزوح القسري على 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة نحو الجنوب تحت تهديد القصف والإبادة وأكثر من 900 ألف صامدين يرفضون مغادرتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (971) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 3,542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق "إنسانية آمنة" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (970) الإعلام الحكومي: مليون فلسطيني يواصلون الصمود في غزة وشمالها رافضين النزوح القسري جنوباً، مقابل نزوح قرابة 190,000 مواطن تحت وطأة مخططات التهجير الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (969) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: دخول 4,543 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 50 يوماً من أصل 30,000 متوقعة ما يعادل (15%) من الاحتياجات الفعلية
بيان (981) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يضلّل أهالي غزة بدعوات النزوح جنوباً ويقتل 1,903 شهداء مدنيين في الوسطى والجنوب ما يعادل 46% من شهداء القطاع

27 أيلول / سبتمبر 2025 07:57

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (981) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يضلّل أهالي غزة بدعوات النزوح جنوباً ويقتل 1,903 شهداء مدنيين في الوسطى والجنوب ما يعادل 46% من شهداء القطاع

نُتابع بقلق بالغ الادعاءات الكاذبة التي يروج لها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي تزعم أن محافظات الوسطى والجنوب هي مناطق "إنسانية وآمنة"، ودعوته شعبنا في محافظتي غزة والشمال إلى التوجه نحوها. هذا الترويج الإعلامي المضلّل يتناقض مع الواقع الميداني بشكل صارخ، حيث استهدف الاحتلال منذ بدء جريمة التهجير القسري لسكان مدينة غزة بتاريخ 11 أغسطس 2025، محافظات الوسطى والجنوب 133 مرة بالقصف بشتى أنواع الصواريخ والقنابل والقذائف المتفجرة، متسبّباً في ارتكاب العديد من المجازر بحق العائلات، في مناطق يزعم الاحتلال زوراً بأنها "آمنة"، ومن بينها منطقة "المواصي".

وقد أسفرت هذه الجرائم الوحشية عن استشهاد 1,903 شهداء في محافظات الوسطى والجنوب منذ بدء التهجير القسري، وهو ما يمثل 46% من إجمالي أعداد الشهداء في محافظات قطاع غزة في الفترة المذكورة، في مؤشر واضح على استهداف الاحتلال المباشر للمدنيين واستخدام أساليب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري كأدوات حرب ممنهجة في غزة والشمال وفي الوسطى والجنوب أيضاً.

إننا نُدين بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة والإبادة المستمرة بلا توقف، ونُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والأطراف الداعمة له، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن ارتكابها واستمرارها. كما نُطالب المجتمع الدولي ودول العالم الحر بوقف جرائم الإبادة والعدوان على شعبنا في قطاع غزة فوراً، والعمل على إنقاذ ما تبقى من المدنيين قبل فوات الأوان، فالتواطؤ الدولي مع الاحتلال وغياب أي رادع له يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من المجازر، ويؤكد ضرورة تدخل العالم لإنهاء هذه الجريمة المنظمة ضد الإنسانية.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? السبت 27 سبتمبر 2025

