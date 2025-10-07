وكالة الرأي الفلسطينية بيان (990) الإعلام الحكومي: قرار الصليب الأحمر تعليق عمله في غزة خطير وغير إنساني ويُناقض القانون الدولي ونُطالب بالتراجع الفوري عنه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (989) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كل يوم 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة و42 أب وأم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (988) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثاني على التوالي: 131 غارة خلال 48 ساعة خلفت 94 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (987) الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يوماً على الإبادة) وكالة الرأي الفلسطينية بيان (986) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف: 93 غارة خلال 24 ساعة خلفت 70 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (985) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: الاحتلال يمعن في هندسة التجويع والفوضى ويسمح بإدخال 1,824 شاحنة مساعدات خلال سبتمبر من أصل 18,000 شاحنة متوقعة ما يعادل (10%) من الاحتياجات الفعلية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (984) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ15 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (983) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 254 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفيين سامي داود ويحيى برزق وكالة الرأي الفلسطينية بيان (982) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية ونطالب العالم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (981) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يضلّل أهالي غزة بدعوات النزوح جنوباً ويقتل 1,903 شهداء مدنيين في الوسطى والجنوب ما يعادل 46% من شهداء القطاع
رسالة إشادة وتقدير من المكتب الإعلامي الحكومي إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في الذكرى الثانية للإبادة الجماعية على قطاع غزة

07 تشرين أول / أكتوبر 2025 05:12

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

???? *رسالة إشادة وتقدير من المكتب الإعلامي الحكومي إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في الذكرى الثانية للإبادة الجماعية على قطاع غزة:*

*أيها الإعلاميون والصحفيون والنشطاء الأبطال:*

في الذكرى الثانية لاندلاع الإبادة الجماعية التي ما زال الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يتوجه المكتب الإعلامي الحكومي بتحية إجلال وإكبار إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الفلسطينيين والعرب والأحرار حول العالم، الذين واصلوا أداء رسالتهم الإعلامية بكل شجاعة وثبات، محافظين على العهد في نقل الحقيقة من قلب المأساة رغم الخطر والقصف والاستهداف الممنهج.

إننا في المكتب الإعلامي الحكومي نُثمن عالياً هذه التغطية الإعلامية الاستثنائية التي شكلت نموذجاً فريداً في المهنية والمسؤولية والالتزام الوطني والإنساني، وأسهمت في فضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، وكشف أبعاد الإبادة الجماعية أمام العالم بأسره.

كما نرفع تحية العز والفخر إلى أرواح شهداء الصحافة البالغ عددهم (254) شهيداً، الذين رووا بدمائهم الطاهرة طريق الحقيقة، وسطروا أنبل صور التضحية من أجل الكلمة الحرة.

ونخص بالتحية والتقدير الصحفيين الجرحى الذين تجاوز عددهم (433) صحفياً، والذين جسّدوا أسمى معاني الصمود والإصرار على أداء رسالتهم رغم الألم والإصابات.

كما نعبّر عن تضامننا الكامل مع الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال وعددهم (48) صحفياً، الذين يدفعون ثمناً باهظاً دفاعاً عن حرية الكلمة وحق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته إلى العالم.

إن هذه الكوكبة من فرسان الإعلام تُشكل عنوان الشرف المهني والوطني، وستبقى شهاداتهم وإصاباتهم ومعاناتهم وساماً على صدر الحقيقة، ودليلاً على أن الصوت الفلسطيني لا يُكسر، وأن الحقيقة لن تُغتال ما دام فينا من يحمل الكاميرا والقلم والإيمان بعدالة قضيتنا.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء التام لجرحانا البواسل

الحرية العاجلة لمعتقلينا الأماجد

التحية كل التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

