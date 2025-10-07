???? *رسالة إشادة وتقدير من المكتب الإعلامي الحكومي إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في الذكرى الثانية للإبادة الجماعية على قطاع غزة:*

*أيها الإعلاميون والصحفيون والنشطاء الأبطال:*

في الذكرى الثانية لاندلاع الإبادة الجماعية التي ما زال الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يتوجه المكتب الإعلامي الحكومي بتحية إجلال وإكبار إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الفلسطينيين والعرب والأحرار حول العالم، الذين واصلوا أداء رسالتهم الإعلامية بكل شجاعة وثبات، محافظين على العهد في نقل الحقيقة من قلب المأساة رغم الخطر والقصف والاستهداف الممنهج.

إننا في المكتب الإعلامي الحكومي نُثمن عالياً هذه التغطية الإعلامية الاستثنائية التي شكلت نموذجاً فريداً في المهنية والمسؤولية والالتزام الوطني والإنساني، وأسهمت في فضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، وكشف أبعاد الإبادة الجماعية أمام العالم بأسره.

كما نرفع تحية العز والفخر إلى أرواح شهداء الصحافة البالغ عددهم (254) شهيداً، الذين رووا بدمائهم الطاهرة طريق الحقيقة، وسطروا أنبل صور التضحية من أجل الكلمة الحرة.

ونخص بالتحية والتقدير الصحفيين الجرحى الذين تجاوز عددهم (433) صحفياً، والذين جسّدوا أسمى معاني الصمود والإصرار على أداء رسالتهم رغم الألم والإصابات.

كما نعبّر عن تضامننا الكامل مع الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال وعددهم (48) صحفياً، الذين يدفعون ثمناً باهظاً دفاعاً عن حرية الكلمة وحق الشعب الفلسطيني في إيصال صوته إلى العالم.

إن هذه الكوكبة من فرسان الإعلام تُشكل عنوان الشرف المهني والوطني، وستبقى شهاداتهم وإصاباتهم ومعاناتهم وساماً على صدر الحقيقة، ودليلاً على أن الصوت الفلسطيني لا يُكسر، وأن الحقيقة لن تُغتال ما دام فينا من يحمل الكاميرا والقلم والإيمان بعدالة قضيتنا.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء التام لجرحانا البواسل

الحرية العاجلة لمعتقلينا الأماجد

التحية كل التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الثلاثاء 7 أكتوبر 2025