وكالة الرأي الفلسطينية بيان (991) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثالث على التوالي: 143 غارة خلال 72 ساعة خلفت 106 شهداء في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (990) الإعلام الحكومي: قرار الصليب الأحمر تعليق عمله في غزة خطير وغير إنساني ويُناقض القانون الدولي ونُطالب بالتراجع الفوري عنه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (989) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كل يوم 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة و42 أب وأم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (988) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثاني على التوالي: 131 غارة خلال 48 ساعة خلفت 94 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (987) الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يوماً على الإبادة) وكالة الرأي الفلسطينية بيان (986) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف: 93 غارة خلال 24 ساعة خلفت 70 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (985) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: الاحتلال يمعن في هندسة التجويع والفوضى ويسمح بإدخال 1,824 شاحنة مساعدات خلال سبتمبر من أصل 18,000 شاحنة متوقعة ما يعادل (10%) من الاحتياجات الفعلية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (984) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ15 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (983) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 254 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفيين سامي داود ويحيى برزق وكالة الرأي الفلسطينية بيان (982) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية ونطالب العالم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي
مرفق رابط تصميم انفوجرافيك بجودة عالية إحصائيات وأرقام بمناسبة مرور عامين على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

07 تشرين أول / أكتوبر 2025 07:51

مرفق رابط تصميم انفوجرافيك بجودة عالية إحصائيات وأرقام بمناسبة مرور عامين على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

https://t.me/mediagovps/3915

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

