مرفق رابط تصميم انفوجرافيك بجودة عالية إحصائيات وأرقام بمناسبة مرور عامين على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
07 تشرين أول / أكتوبر 2025 07:51
17:12رسالة إشادة وتقدير من المكتب الإعلامي الحكومي إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في الذكرى الثانية للإبادة الجماعية على قطاع غزة
09:59بيان رقم (992) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يحوّل كل يوم 77 طفلاً إلى أيتام و29 سيدة متزوجة إلى أرملة
23:52بيان (991) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثالث على التوالي: 143 غارة خلال 72 ساعة خلفت 106 شهداء في قطاع غزة
19:41بيان (990) الإعلام الحكومي: قرار الصليب الأحمر تعليق عمله في غزة خطير وغير إنساني ويُناقض القانون الدولي ونُطالب بالتراجع الفوري عنه