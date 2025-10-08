بيان (994) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام

بيان رقم (994) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام
???? الاحتلال يقتل 2 من الكوادر الطبية كل يوم.
???? الاحتلال يقتل صحفي فلسطيني كل 3 أيام.
???? الاحتلال يقتل رجل دفاع مدني كل 5 أيام.
???? الاحتلال يصيب 232 فلسطينياً كل يوم، أكثر من نصفهم أطفال ونساء.
???? الاحتلال يتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين.
???? الاحتلال يتسبب بشلل أو فقدان بصر 6 فلسطينيين كل يومين.
???? الاحتلال يشن أكثر من هجومٍ عسكريٍ على المنظومة الصحية كل يوم.
*في كل يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة*
???? الأربعاء 8 أكتوبر 2025