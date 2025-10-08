بيان (994) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام

بيان رقم (994) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام

???? الاحتلال يقتل 2 من الكوادر الطبية كل يوم.

???? الاحتلال يقتل صحفي فلسطيني كل 3 أيام.

???? الاحتلال يقتل رجل دفاع مدني كل 5 أيام.

???? الاحتلال يصيب 232 فلسطينياً كل يوم، أكثر من نصفهم أطفال ونساء.

???? الاحتلال يتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين.

???? الاحتلال يتسبب بشلل أو فقدان بصر 6 فلسطينيين كل يومين.

???? الاحتلال يشن أكثر من هجومٍ عسكريٍ على المنظومة الصحية كل يوم.

*في كل يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة*

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 8 أكتوبر 2025