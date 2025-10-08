وكالة الرأي الفلسطينية رسالة إشادة وتقدير من المكتب الإعلامي الحكومي إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في الذكرى الثانية للإبادة الجماعية على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (992) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يحوّل كل يوم 77 طفلاً إلى أيتام و29 سيدة متزوجة إلى أرملة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (991) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثالث على التوالي: 143 غارة خلال 72 ساعة خلفت 106 شهداء في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (990) الإعلام الحكومي: قرار الصليب الأحمر تعليق عمله في غزة خطير وغير إنساني ويُناقض القانون الدولي ونُطالب بالتراجع الفوري عنه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (989) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كل يوم 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة و42 أب وأم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (988) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثاني على التوالي: 131 غارة خلال 48 ساعة خلفت 94 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (987) الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يوماً على الإبادة) وكالة الرأي الفلسطينية بيان (986) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف: 93 غارة خلال 24 ساعة خلفت 70 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (985) الإعلام الحكومي: إحصائية تفصيلية: الاحتلال يمعن في هندسة التجويع والفوضى ويسمح بإدخال 1,824 شاحنة مساعدات خلال سبتمبر من أصل 18,000 شاحنة متوقعة ما يعادل (10%) من الاحتياجات الفعلية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (984) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ15 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (994) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام

08 تشرين أول / أكتوبر 2025 10:20

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان رقم (994) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام

???? الاحتلال يقتل 2 من الكوادر الطبية كل يوم.

???? الاحتلال يقتل صحفي فلسطيني كل 3 أيام.

???? الاحتلال يقتل رجل دفاع مدني كل 5 أيام.

???? الاحتلال يصيب 232 فلسطينياً كل يوم، أكثر من نصفهم أطفال ونساء.

???? الاحتلال يتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين.

???? الاحتلال يتسبب بشلل أو فقدان بصر 6 فلسطينيين كل يومين.

???? الاحتلال يشن أكثر من هجومٍ عسكريٍ على المنظومة الصحية كل يوم.

*في كل يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة*

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 8 أكتوبر 2025

