بيان (995) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الخامس على التوالي: 271 غارة خلفت 126 شهيداً في قطاع غزة

بيان صحفي رقم (995) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الخامس على التوالي: 271 غارة خلفت 126 شهيداً في قطاع غزة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح. فمنذ فجر السبت 4 أكتوبر 2025 وحتى نهاية اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من (271) غارة جوية ومدفعية وتفجير عشرات العربات المفخخة والتي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد (126) شهيداً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم (75) شهيداً في مدينة غزة وحدها.

إن هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، وندعو الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 8 أكتوبر 2025