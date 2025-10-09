وكالة الرأي الفلسطينية بيان (994) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام وكالة الرأي الفلسطينية بيان (993) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الرابع على التوالي: 230 غارة خلفت 118 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مرفق رابط تصميم انفوجرافيك بجودة عالية إحصائيات وأرقام بمناسبة مرور عامين على الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وكالة الرأي الفلسطينية رسالة إشادة وتقدير من المكتب الإعلامي الحكومي إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في الذكرى الثانية للإبادة الجماعية على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (992) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يحوّل كل يوم 77 طفلاً إلى أيتام و29 سيدة متزوجة إلى أرملة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (991) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثالث على التوالي: 143 غارة خلال 72 ساعة خلفت 106 شهداء في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (990) الإعلام الحكومي: قرار الصليب الأحمر تعليق عمله في غزة خطير وغير إنساني ويُناقض القانون الدولي ونُطالب بالتراجع الفوري عنه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (989) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كل يوم 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة و42 أب وأم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (988) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثاني على التوالي: 131 غارة خلال 48 ساعة خلفت 94 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (987) الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يوماً على الإبادة)
بيان (997): الإعلام الحكومي: منذ بدء العدوان.. الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 18 طالباً ويدمر 367 وحدة سكنية يومياً ويهدم 3 مساجد كل يومين

09 تشرين أول / أكتوبر 2025 10:21

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (997) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

منذ بدء العدوان.. الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 18 طالباً ويدمر 367 وحدة سكنية يومياً ويهدم 3 مساجد كل يومين

◻️ الاحتلال قتل 18 طالباً وطالبة ومعلم واحد كل يوم.

◻️ الاحتلال هدم أكثر من مسجد واحد كل يوم.

◻️ الاحتلال هدم كلياً 367 وحدة سكنية كل يوم.

◻️ الاحتلال أفقد 394 أسرة مأواها كل يوم.

◻️ الاحتلال استهدف مركزاً واحداً للإيواء والنزوح كل 3 أيام.

◻️ الاحتلال دمر بئر مياه مركزي كل يوم.

◻️ الاحتلال دمر 7 كيلومتر شبكات كهرباء كل يوم.

◻️ الاحتلال دمر 959 متر شبكات مياه كل يوم.

◻️ الاحتلال دمر 959 متر شبكات صرف صحي كل يوم.

◻️ الاحتلال دمر 4,000 متر طرق كل يوم.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 9 أكتوبر 2025

