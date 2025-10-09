بيان (997): الإعلام الحكومي: منذ بدء العدوان.. الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 18 طالباً ويدمر 367 وحدة سكنية يومياً ويهدم 3 مساجد كل يومين

بيان صحفي رقم (997) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
منذ بدء العدوان.. الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 18 طالباً ويدمر 367 وحدة سكنية يومياً ويهدم 3 مساجد كل يومين
◻️ الاحتلال قتل 18 طالباً وطالبة ومعلم واحد كل يوم.
◻️ الاحتلال هدم أكثر من مسجد واحد كل يوم.
◻️ الاحتلال هدم كلياً 367 وحدة سكنية كل يوم.
◻️ الاحتلال أفقد 394 أسرة مأواها كل يوم.
◻️ الاحتلال استهدف مركزاً واحداً للإيواء والنزوح كل 3 أيام.
◻️ الاحتلال دمر بئر مياه مركزي كل يوم.
◻️ الاحتلال دمر 7 كيلومتر شبكات كهرباء كل يوم.
◻️ الاحتلال دمر 959 متر شبكات مياه كل يوم.
◻️ الاحتلال دمر 959 متر شبكات صرف صحي كل يوم.
◻️ الاحتلال دمر 4,000 متر طرق كل يوم.
الخميس 9 أكتوبر 2025