بيان (997): الإعلام الحكومي: منذ بدء العدوان.. الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 18 طالباً ويدمر 367 وحدة سكنية يومياً ويهدم 3 مساجد كل يومين

بيان صحفي رقم (997) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

منذ بدء العدوان.. الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 18 طالباً ويدمر 367 وحدة سكنية يومياً ويهدم 3 مساجد كل يومين

◻️ الاحتلال قتل 18 طالباً وطالبة ومعلم واحد كل يوم.

◻️ الاحتلال هدم أكثر من مسجد واحد كل يوم.

◻️ الاحتلال هدم كلياً 367 وحدة سكنية كل يوم.

◻️ الاحتلال أفقد 394 أسرة مأواها كل يوم.

◻️ الاحتلال استهدف مركزاً واحداً للإيواء والنزوح كل 3 أيام.

◻️ الاحتلال دمر بئر مياه مركزي كل يوم.

◻️ الاحتلال دمر 7 كيلومتر شبكات كهرباء كل يوم.

◻️ الاحتلال دمر 959 متر شبكات مياه كل يوم.

◻️ الاحتلال دمر 959 متر شبكات صرف صحي كل يوم.

◻️ الاحتلال دمر 4,000 متر طرق كل يوم.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 9 أكتوبر 2025