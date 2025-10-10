وكالة الرأي الفلسطينية بيان (996): بيان توجيهي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص التنقل والحركة بالتزامن مع قرار وقف إطلاق النار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (995) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الخامس على التوالي: 271 غارة خلفت 126 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (994) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام وكالة الرأي الفلسطينية بيان (993) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الرابع على التوالي: 230 غارة خلفت 118 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مرفق رابط تصميم انفوجرافيك بجودة عالية إحصائيات وأرقام بمناسبة مرور عامين على الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وكالة الرأي الفلسطينية رسالة إشادة وتقدير من المكتب الإعلامي الحكومي إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في الذكرى الثانية للإبادة الجماعية على قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (992) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يحوّل كل يوم 77 طفلاً إلى أيتام و29 سيدة متزوجة إلى أرملة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (991) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الثالث على التوالي: 143 غارة خلال 72 ساعة خلفت 106 شهداء في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (990) الإعلام الحكومي: قرار الصليب الأحمر تعليق عمله في غزة خطير وغير إنساني ويُناقض القانون الدولي ونُطالب بالتراجع الفوري عنه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (989) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كل يوم 92 فلسطينياً بينهم 27 طفلاً و14 امرأة و42 أب وأم
بيان (999) الإعلام الحكومي: نداء وطني: نحث أبناء شعبنا العظيم على التعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة

10 تشرين أول / أكتوبر 2025 12:14

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ومع بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني والإنساني في قطاع غزة، ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية والإنسانية، من أجل القيام بالتكليفات الميدانية والمهنية المطلوبة منهم في جميع التخصصات، كلٌّ في موقعه، وبما يعزز صمود شعبنا ويُسهم في إعادة الحياة إلى قطاعنا الصامد.

لقد خرج شعبنا الفلسطيني من حرب إبادة وحصار وتجويع ودمار هائل، ونشعر جميعاً بعمق جراحه ومعاناته، وندرك حجم الألم الذي يعيشه في تفاصيل حياته اليومية، ولذلك فإننا نتعامل مع هذه المرحلة بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، وبمنهج يقوم على رعاية المواطنين وتخفيف معاناتهم ومواساتهم وتعزيز صمودهم بكل ما تملك من إمكانات.

إننا نؤكد أن التعاون والانضباط والاستجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية والإغاثية هو الطريق الآمن لتسريع وتسهيل الجهود الخدماتية المقدمة لأبناء شعبنا، وضمان استعادة الحياة بصورة تدريجية ومنظمة، بما يحقق مصلحة الجميع ويصون أمن المجتمع واستقراره.

وإذ نُحيي صبر شعبنا الأسطوري وثباته العظيم، فإننا نؤكد له أننا سنظل إلى جانبه، نواسيه، وندعمه، ونعمل بكل طاقتنا لتأمين احتياجاته الأساسية من غذاء ودواء وإيواء وخدمات، ولن نتوانى عن أداء واجبنا الإنساني والوطني في حماية حقوقه وإعادة بناء ما دمره الاحتلال.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الجمعة 10 أكتوبر 2025

