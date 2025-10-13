وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1001) الإعلام الحكومي: الطواقم والوزارات الحكومية تنفذ أكثر من 5000 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي: بيان رقم (1000) الإعلام الحكومي: عامان كاملان على الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، ونداء وطني لشعبنا للتعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (999) الإعلام الحكومي: نداء وطني: نحث أبناء شعبنا العظيم على التعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (998) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُدمّر يومياً 240 دونماً وبئراً زراعياً ومزرعة أبقار أو دواجن ويُلحق خسائر بقيمة 96 مليون دولار كل يوم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (997): الإعلام الحكومي: منذ بدء العدوان.. الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 18 طالباً ويدمر 367 وحدة سكنية يومياً ويهدم 3 مساجد كل يومين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (996): بيان توجيهي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص التنقل والحركة بالتزامن مع قرار وقف إطلاق النار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (995) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الخامس على التوالي: 271 غارة خلفت 126 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (994) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام وكالة الرأي الفلسطينية بيان (993) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل الإبادة الجماعية رغم دعوات وقف القصف لليوم الرابع على التوالي: 230 غارة خلفت 118 شهيداً في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مرفق رابط تصميم انفوجرافيك بجودة عالية إحصائيات وأرقام بمناسبة مرور عامين على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
بيان (1003) الإعلام الحكومي: دخول 173 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأحد بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار

13 تشرين أول / أكتوبر 2025 11:07

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
بيان صحفي رقم (1003) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

دخول 173 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأحد بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار

نؤكد أن 173 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأحد 12 أكتوبر عبر المعابر، وذلك في اليوم الأول عقب قرار وقف إطلاق النار.

وتضمنت القافلة 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

ونشير إلى أن الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جداً وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، وأن القطاع بحاجة إلى تدفق مستمر وكبير للمساعدات والوقود وغاز الطهي والمواد الإغاثية والطبية بشكل عاجل ومنتظم.

ونؤكد أن الجهات الحكومية تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة وبما يضمن وصولها إلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الاثنين 13 أكتوبر 2025

