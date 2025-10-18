بيان (1007) الإعلام الحكومي: دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار

بيان صحفي رقم (1007) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار

نؤكد أن 480 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر عبر المعابر.

وتضمنت القافلة 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

ونشير إلى أن الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جداً وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، وأن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر وكبير من شاحنات مساعدات ووقود وغاز طهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم وبدون توقف.

ونؤكد أن الجهات الحكومية تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة وبما يضمن وصولها إلى جميع المرافق الحيوية ولأبناء شعبنا الفلسطيني.

✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الخميس 16 أكتوبر 2025