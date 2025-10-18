وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1004) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 255 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1003) الإعلام الحكومي: دخول 173 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأحد بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1002) الإعلام الحكومي: أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات الواسعة لاستقبال الأسرى الأبطال المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وكالة الرأي الفلسطينية تنويه صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1001) الإعلام الحكومي: الطواقم والوزارات الحكومية تنفذ أكثر من 5000 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي: بيان رقم (1000) الإعلام الحكومي: عامان كاملان على الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، ونداء وطني لشعبنا للتعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (999) الإعلام الحكومي: نداء وطني: نحث أبناء شعبنا العظيم على التعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (998) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُدمّر يومياً 240 دونماً وبئراً زراعياً ومزرعة أبقار أو دواجن ويُلحق خسائر بقيمة 96 مليون دولار كل يوم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (997): الإعلام الحكومي: منذ بدء العدوان.. الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 18 طالباً ويدمر 367 وحدة سكنية يومياً ويهدم 3 مساجد كل يومين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (996): بيان توجيهي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص التنقل والحركة بالتزامن مع قرار وقف إطلاق النار
بيان (1007) الإعلام الحكومي: دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار

18 تشرين أول / أكتوبر 2025 11:59

دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار

نؤكد أن 480 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر عبر المعابر.

وتضمنت القافلة 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

ونشير إلى أن الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جداً وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، وأن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر وكبير من شاحنات مساعدات ووقود وغاز طهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم وبدون توقف.

ونؤكد أن الجهات الحكومية تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة وبما يضمن وصولها إلى جميع المرافق الحيوية ولأبناء شعبنا الفلسطيني.

✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الخميس 16 أكتوبر 2025

