بيان (1008) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 47 خرقاً بعد قرار وقف الحرب على غزة بينها 38 شهيداً و143 مصاباً

بيان صحفي رقم (1008) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 47 خرقاً بعد قرار وقف الحرب على غزة بينها 38 شهيداً و143 مصاباً

نُؤكّد أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى اليوم (47 خرقاً موثقاً)، في انتهاكٍ صارخٍ وواضحٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

تنوّعت هذه الخروقات بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين، في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب.

ونُشير إلى أن هذه الاعتداءات نفّذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنة، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية، وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وقد تم رصد هذه الخروقات في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، مما يؤكد أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

ومنذ صدور قرار وقف الحرب، ارتقى (38 شهيداً) وأُصيب (143 مواطناً) بجراح متفاوتة، جرّاء هذه خروقات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة.

نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وندعو الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وحماية السكان المدنيين العزّل في قطاع غزة.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? السبت 18 أكتوبر 2025