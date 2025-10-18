وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1005): الإعلام الحكومي: 70 مليون طن من الركام و20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد.. غزة تواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1004) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 255 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1003) الإعلام الحكومي: دخول 173 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأحد بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1002) الإعلام الحكومي: أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات الواسعة لاستقبال الأسرى الأبطال المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وكالة الرأي الفلسطينية تنويه صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1001) الإعلام الحكومي: الطواقم والوزارات الحكومية تنفذ أكثر من 5000 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي: بيان رقم (1000) الإعلام الحكومي: عامان كاملان على الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، ونداء وطني لشعبنا للتعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (999) الإعلام الحكومي: نداء وطني: نحث أبناء شعبنا العظيم على التعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (998) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُدمّر يومياً 240 دونماً وبئراً زراعياً ومزرعة أبقار أو دواجن ويُلحق خسائر بقيمة 96 مليون دولار كل يوم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (997): الإعلام الحكومي: منذ بدء العدوان.. الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل 18 طالباً ويدمر 367 وحدة سكنية يومياً ويهدم 3 مساجد كل يومين
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (1008) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 47 خرقاً بعد قرار وقف الحرب على غزة بينها 38 شهيداً و143 مصاباً

18 تشرين أول / أكتوبر 2025 03:43

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (1008) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 47 خرقاً بعد قرار وقف الحرب على غزة بينها 38 شهيداً و143 مصاباً

نُؤكّد أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى اليوم (47 خرقاً موثقاً)، في انتهاكٍ صارخٍ وواضحٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

تنوّعت هذه الخروقات بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين، في ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب.

ونُشير إلى أن هذه الاعتداءات نفّذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنة، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية، وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وقد تم رصد هذه الخروقات في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، مما يؤكد أن الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

ومنذ صدور قرار وقف الحرب، ارتقى (38 شهيداً) وأُصيب (143 مواطناً) بجراح متفاوتة، جرّاء هذه خروقات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة.

نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وندعو الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وحماية السكان المدنيين العزّل في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? السبت 18 أكتوبر 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟