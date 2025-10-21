وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1007) الإعلام الحكومي: دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1006) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُعيد 120 جثماناً من الشهداء الفلسطينيين بعد احتجازهم.. وأدلة دامغة على تنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1005): الإعلام الحكومي: 70 مليون طن من الركام و20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد.. غزة تواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1004) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 255 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1003) الإعلام الحكومي: دخول 173 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأحد بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1002) الإعلام الحكومي: أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات الواسعة لاستقبال الأسرى الأبطال المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وكالة الرأي الفلسطينية تنويه صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1001) الإعلام الحكومي: الطواقم والوزارات الحكومية تنفذ أكثر من 5000 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي: بيان رقم (1000) الإعلام الحكومي: عامان كاملان على الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، ونداء وطني لشعبنا للتعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (999) الإعلام الحكومي: نداء وطني: نحث أبناء شعبنا العظيم على التعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي بعد اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة
بيان (1010) الإعلام الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بينها 14 شاحنة غاز طهي و28 شاحنة سولار

21 تشرين أول / أكتوبر 2025 09:48

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
*بيان صحفي رقم (1010) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بينها 14 شاحنة غاز طهي و28 شاحنة سولار*

نؤكد أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ (986) شاحنة مساعدات إنسانية فقط من أصل (6,600) شاحنة يفترض دخولها حتى مساء أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في نصوص القرار.

وتضمنت القوافل الإنسانية (14) شاحنة محملة بغاز الطهي و(28) شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية المختلفة، في ظل النقص الحاد في هذه المواد الحيوية التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر للحياة اليومية، بعد أشهر طويلة من الحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ونشير إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز (89) شاحنة فقط من أصل (600) شاحنة يُفترض دخولها يومياً، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من (2.4) مليون مواطن في غزة.

ونؤكد أن هذه الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسّة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن (600) شاحنة مساعدات يومياً تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

كما نُؤكد على استعداد الجهات الحكومية مواصلة تنسيقها الكامل مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وضمان توزيعها على جميع المحافظات والمرافق الحيوية ولصالح أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد.

✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

