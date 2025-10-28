وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1010) الإعلام الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بينها 14 شاحنة غاز طهي و28 شاحنة سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1009) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 80 خرقاً منذ قرار وقف الحرب على غزة أسفرت عن 97 شهيداً و230 مصاباً بينها 21 خرقاً اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1008) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 47 خرقاً بعد قرار وقف الحرب على غزة بينها 38 شهيداً و143 مصاباً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1007) الإعلام الحكومي: دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1006) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُعيد 120 جثماناً من الشهداء الفلسطينيين بعد احتجازهم.. وأدلة دامغة على تنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1005): الإعلام الحكومي: 70 مليون طن من الركام و20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد.. غزة تواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1004) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 255 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1003) الإعلام الحكومي: دخول 173 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأحد بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1002) الإعلام الحكومي: أكثر من 7000 موظف حكومي يشاركون في التحضيرات الواسعة لاستقبال الأسرى الأبطال المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وكالة الرأي الفلسطينية تنويه صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)
بيان (1013) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 125 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 94 مواطناً وإصابة أكثر من 344 آخرين

28 تشرين أول / أكتوبر 2025 02:04

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (1013) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 125 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 94 مواطناً وإصابة أكثر من 344 آخرين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، حيث ارتكب أكثر من (125) خرقاً منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد (94) مدنياً، وإصابة (344) آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية. كما نفّذ الاحتلال (52) عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و(9) عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزاً ما يُعرف بالخط الأصفر، إلى جانب (55) عملية قصف واستهداف و(11) عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلاً عن اعتقال (21) مواطناً في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

إننا ندين بأشد العبارات هذه الخروقات العدوانية المتكررة، ونحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكدين أن استمرارها يُعدّ تهديداً واضحاً بنسف روح الاتفاق وانتهاكاً لالتزامات الاحتلال أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة.

كما ندعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإلزامه بوقف خروقاته فوراً واحترام التزاماته التي وقع عليها.

وندعو في الوقت ذاته إلى الإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء وشاحنات المساعدات بصورة واضحة وليست بصورة جزئية، وكذلك إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح معبر رفح لتحويل آلاف الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج، وكذلك إدخال مواد الإيواء من خيام وأغطية بلاستيكية وشوادر بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لضمان منع تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

