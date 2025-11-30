وكالة الرأي الفلسطينية تصريح صحفي: خرق فاضح لقرار وقف النار.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويوسع المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1023) الإعلام الحكومي: يوم الطفل العالمي يكشف الحقيقة: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب أكبر جريمة إبادة جماعية ضد الأطفال في قطاع غزة في القرن الحاضر وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1022) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 393 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 279 فلسطينياً وإصابة أكثر من 652 آخرين وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي: بيان (1021) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يتسبب بكارثة إيواء مأساوية ويضاعف أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة والنازحون يواجهون الشتاء بلا حماية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1020) الإعلام الحكومي مع دخول فصل الشتاء بقوة وفي ظل الحالة الجوية الصعبة والمنخفض الذي يضرب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1019) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 282 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 242 مواطناً وإصابة أكثر من 620 آخرين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1018) الإعلام الحكومي: الاحتلال يواصل سياسة الخنق: دخول 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة يفترض دخولها إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار بنسبة لا تتجاوز (28%) وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1017) الإعلام الحكومي: رداً على أكاذيب مُفبركة نُشرت على لسان القيادة المركزية الأمريكية بشأن مزاعم "نهب شاحنة مساعدات في غزة" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1016) الإعلام الحكومي: (بالأرقام والتفاصيل) التقرير الإجمالي لأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025 وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1015) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يروّج رواية مضللة بنشر أسماء وصور أحياء على أنه قتلهم ويقتل خلال 12 ساعة 109 شهداء بينهم 52 طفلاً و23 امرأة
بيان (1026) الإعلام الحكومي: خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2025 12:28

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
بيان صحفي رقم (1026) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين

نجدد إدانتنا بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار الذي تجاوز دخوله حيز التنفيذ 50 يوماً، حيث بلغت هذه الخروقات مساء السبت 29 نوفمبر 2025 ما مجموعه 591 خرقاً موثّقاً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

وقد أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 357 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة، فضلاً عن 38 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.

كما تنوّعت اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و25 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.

*وإزاء هذا السلوك العدواني المتكرر والخطير، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*

أولاً: نُدين بشدة هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.

ثانياً: نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، ونؤكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.

ثالثاً: نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.

رابعاً: جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

-

✳️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الأحد 30 نوفمبر 2025

