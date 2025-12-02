وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1024) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 497 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ منها 27 خرقاً اليوم السبت خلفت 24 شهيداً و87 مصاباً وكالة الرأي الفلسطينية تصريح صحفي: خرق فاضح لقرار وقف النار.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويوسع المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1023) الإعلام الحكومي: يوم الطفل العالمي يكشف الحقيقة: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب أكبر جريمة إبادة جماعية ضد الأطفال في قطاع غزة في القرن الحاضر وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1022) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 393 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 279 فلسطينياً وإصابة أكثر من 652 آخرين وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي: بيان (1021) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يتسبب بكارثة إيواء مأساوية ويضاعف أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة والنازحون يواجهون الشتاء بلا حماية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1020) الإعلام الحكومي مع دخول فصل الشتاء بقوة وفي ظل الحالة الجوية الصعبة والمنخفض الذي يضرب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1019) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 282 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 242 مواطناً وإصابة أكثر من 620 آخرين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1018) الإعلام الحكومي: الاحتلال يواصل سياسة الخنق: دخول 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة يفترض دخولها إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار بنسبة لا تتجاوز (28%) وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (875) المكتب الإعلامي الحكومي: العثور على أقراص مُخدّرة داخل أكياس الطحين القادمة من مصائد الموت "مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" جريمة بشعة تستهدف صحة المدنيين والنسيج المجتمعي
بيان (1027) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 257 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمود وادي

02 كانون أول / ديسمبر 2025 07:18

بيان صحفي رقم (1027) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (1027) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 257 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمود وادي

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (257 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ محمود وادي*

الذي يعمل مصوراً صحفياً مع عدة وسائل إعلام محلية وأجنبية

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

