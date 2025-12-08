وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1026) الإعلام الحكومي: خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1025) الإعلام الحكومي: مؤسسة غزة الإنسانية GHF كانت غطاءً إنسانياً زائفاً، وقد حوّلت مراكز المساعدات إلى مصائد للموت والقتل الجماعي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1024) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 497 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ منها 27 خرقاً اليوم السبت خلفت 24 شهيداً و87 مصاباً وكالة الرأي الفلسطينية تصريح صحفي: خرق فاضح لقرار وقف النار.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويوسع المنطقة الصفراء شرق مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1023) الإعلام الحكومي: يوم الطفل العالمي يكشف الحقيقة: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب أكبر جريمة إبادة جماعية ضد الأطفال في قطاع غزة في القرن الحاضر وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1022) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 393 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 279 فلسطينياً وإصابة أكثر من 652 آخرين وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي: بيان (1021) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يتسبب بكارثة إيواء مأساوية ويضاعف أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة والنازحون يواجهون الشتاء بلا حماية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1020) الإعلام الحكومي مع دخول فصل الشتاء بقوة وفي ظل الحالة الجوية الصعبة والمنخفض الذي يضرب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1019) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 282 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 242 مواطناً وإصابة أكثر من 620 آخرين وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية
بيان (1029) الإعلام الحكومي: مبروك لمنتخبنا الوطني "الفدائي" صعوده المستحق في كأس العرب.. ونرفض حملة التحريض التي يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" وأدواته

08 كانون أول / ديسمبر 2025 02:01

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (1029) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

مبروك لمنتخبنا الوطني "الفدائي" صعوده المستحق في كأس العرب.. ونرفض حملة التحريض التي يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" وأدواته

نتقدم بالتهنئة الحارة من منتخبنا الوطني الفلسطيني "الفدائي" وجهازه الفني والإداري على إنجازه المستحق وصعوده إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم، هذا الإنجاز الذي أدخل الفرح إلى قلوب أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وأكد مجدداً قدرة الفلسطيني على صناعة الأمل والتميّز رغم العدوان والحصار وكل ظروف القهر التي يعيشها شعبنا نتيجة الاحتلال "الإسرائيلي".

وإذ نبارك لمنتخبنا الوطني هذا الصعود المشرف، فإننا نؤكد أن هذا النجاح لم يرق للاحتلال "الإسرائيلي" الذي سارع، عبر أدواته الإعلامية وذبابه الإلكتروني وبعض الأصوات المرتزقة، إلى شن حملة تحريض قذرة تستهدف المنتخب ولاعبيه الأبطال وتشوه هذا الإنجاز الوطني. إن هذه الحملة تعكس ضيق الاحتلال بكل ما يوحّد الفلسطينيين أو يعزز حضورهم الرياضي والثقافي والسياسي في المحافل الإقليمية والدولية.

إنّ منتخب "الفدائي" هو ملك لكل الفلسطينيين، ويمثل شعبنا بأكمله في الداخل والشتات، ويجسد روح الوحدة الوطنية والهوية الجامعة التي لا يستطيع الاحتلال وأعوانه ومرتزقته تشويهها أو تقويضها. وعليه، فإن أي تحريض ضد منتخبنا الوطني، من أي جهة كانت، يشكّل خروجاً فاضحاً عن الصف الوطني، وانحيازاً غير مبرر لرواية الاحتلال ومحاولاته ضرب وحدة شعبنا ومعنوياته.

إننا نُشدد على ضرورة الدعم الكامل لمنتخبنا "الفدائي" البطل، ونؤكد أن شعبنا سيبقى موحداً خلف منتخبه الوطني، وأن كل حملات التحريض والتشويه ستسقط أمام صمود وإصرار وإرادة هذا الشعب الأصيل.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الاثنين 8 ديسمبر 2025

