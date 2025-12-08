بيان (1029) الإعلام الحكومي: مبروك لمنتخبنا الوطني "الفدائي" صعوده المستحق في كأس العرب.. ونرفض حملة التحريض التي يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" وأدواته

بيان صحفي رقم (1029) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

مبروك لمنتخبنا الوطني "الفدائي" صعوده المستحق في كأس العرب.. ونرفض حملة التحريض التي يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" وأدواته

نتقدم بالتهنئة الحارة من منتخبنا الوطني الفلسطيني "الفدائي" وجهازه الفني والإداري على إنجازه المستحق وصعوده إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم، هذا الإنجاز الذي أدخل الفرح إلى قلوب أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وأكد مجدداً قدرة الفلسطيني على صناعة الأمل والتميّز رغم العدوان والحصار وكل ظروف القهر التي يعيشها شعبنا نتيجة الاحتلال "الإسرائيلي".

وإذ نبارك لمنتخبنا الوطني هذا الصعود المشرف، فإننا نؤكد أن هذا النجاح لم يرق للاحتلال "الإسرائيلي" الذي سارع، عبر أدواته الإعلامية وذبابه الإلكتروني وبعض الأصوات المرتزقة، إلى شن حملة تحريض قذرة تستهدف المنتخب ولاعبيه الأبطال وتشوه هذا الإنجاز الوطني. إن هذه الحملة تعكس ضيق الاحتلال بكل ما يوحّد الفلسطينيين أو يعزز حضورهم الرياضي والثقافي والسياسي في المحافل الإقليمية والدولية.

إنّ منتخب "الفدائي" هو ملك لكل الفلسطينيين، ويمثل شعبنا بأكمله في الداخل والشتات، ويجسد روح الوحدة الوطنية والهوية الجامعة التي لا يستطيع الاحتلال وأعوانه ومرتزقته تشويهها أو تقويضها. وعليه، فإن أي تحريض ضد منتخبنا الوطني، من أي جهة كانت، يشكّل خروجاً فاضحاً عن الصف الوطني، وانحيازاً غير مبرر لرواية الاحتلال ومحاولاته ضرب وحدة شعبنا ومعنوياته.

إننا نُشدد على ضرورة الدعم الكامل لمنتخبنا "الفدائي" البطل، ونؤكد أن شعبنا سيبقى موحداً خلف منتخبه الوطني، وأن كل حملات التحريض والتشويه ستسقط أمام صمود وإصرار وإرادة هذا الشعب الأصيل.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الاثنين 8 ديسمبر 2025