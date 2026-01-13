وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي || بيان (1038) الإعلامي الحكومي: أبرز أولويات المرحلة القادمة مع دخول العام الجديد 2026 وانتهاء عام 2025 وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1037) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1036) الإعلام الحكومي: يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.. عهدٌ متجدد للحق والحقيقة في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1035) الإعلام الحكومي: بعد 80 يوماً: 969 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 418 شهيداً و1141 مصاباً، وقطاع غزة يواجه الموت البطيء وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1034) الإعلام الحكومي: بعد 73 يوماً: 875 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 411 شهيداً و1112 مصاباً، ونحذّر من وفيات جديدة مع دخول فترة "الأربعينية" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1033) الإعلام الحكومي: المنخفض القطبي "بيرون" يكشف عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة: خسائر أولية تُقدَّر بـ 4 ملايين دولار، وتداعيات خطيرة تطال القطاعات المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1032) الإعلام الحكومي: تطورات خطيرة تؤكد التحذيرات السابقة حول المنخفض القطبي "بيرون".. 12 ضحية وانهيار 13 منزلاً و27,000 خيمة.. والكارثة الإنسانية تتصاعد وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1031) الإعلام الحكومي: تحذير رسمي: منخفض "بيرون" القطبي يهدّد مئات آلاف العائلات النازحة في قطاع غزة بكارثة مناخية جديدة خلال 72 ساعة.. ونطالب العالم بإنقاذ الواقع الإنساني الكارثي وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (875) المكتب الإعلامي الحكومي: العثور على أقراص مُخدّرة داخل أكياس الطحين القادمة من مصائد الموت "مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" جريمة بشعة تستهدف صحة المدنيين والنسيج المجتمعي
بيان (1041) الإعلام الحكومي: غزة تموت بالبطيء: ارتفاع عدد وفيات البرد الشديد منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء و24 شهيداً نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين

13 كانون ثاني / يناير 2026 12:25

*بيان صحفي رقم (1041) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *غزة تموت بالبطيء: ارتفاع عدد وفيات البرد الشديد منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء و24 شهيداً نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين*

نُحذّر من التداعيات الإنسانية الكارثية الناتجة عن موجات البرد الشديد التي تضرب قطاع غزة من جديد، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والحصار الخانق، وما خلّفته من تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

واستناداً إلى المعطيات الميدانية الموثقة، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن موجات البرد القارس منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء من الأطفال، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية وحتى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 (24) شهيداً، جميعهم من نازحي مخيمات الإيواء القسري، من بينهم (21) طفلاً. إضافة إلى انجراف 7000 خيمة خلال يومين بسبب الرياح العاتية وصعوبة المنخفض الجوي. ويعكس ذلك مؤشراً بالغ الخطورة على تصاعد حدة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما في ظل الانعدام شبه الكامل لوسائل التدفئة، وغياب المأوى الآمن، والنقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة.

لقد حذّرنا في بياننا السابق وبشدة من تداعيات هذا المنخفض الجوي والمنخفضات الجوية القادمة، وما يصاحبها من موجات صقيع وبرد قارس، والتي تنذر بارتفاع أعداد الضحايا، خصوصاً بين الأطفال والمرضى وكبار السن، إذا استمر هذا الواقع الإنساني الكارثي دون تدخل عاجل.

إننا نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والنتائج المميتة، باعتبارها امتداداً لسياسات القتل البطيء والتجويع والتشريد، ونطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري والعاجل لتوفير مراكز إيواء آمنة، وإدخال مستلزمات التدفئة والإغاثة دون قيود، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح قبل فوات الأوان.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الثلاثاء 13 يناير 2025

