وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1041) الإعلام الحكومي: غزة تموت بالبطيء: ارتفاع عدد وفيات البرد الشديد منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء و24 شهيداً نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1040) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الوفيات جراء البرد الشديد في مخيمات النزوح القسري إلى 21 شهيداً منذ بدء الإبادة الجماعية ونحذر من تداعيات كارثية للمنخفضات القادمة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1039) الإعلام الحكومي: بعد 90 يوماً: 1193 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 484 شهيداً و1206 مصابين، وهندسة الإبادة متواصلة وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي || بيان (1038) الإعلامي الحكومي: أبرز أولويات المرحلة القادمة مع دخول العام الجديد 2026 وانتهاء عام 2025 وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1037) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1036) الإعلام الحكومي: يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.. عهدٌ متجدد للحق والحقيقة في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1035) الإعلام الحكومي: بعد 80 يوماً: 969 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 418 شهيداً و1141 مصاباً، وقطاع غزة يواجه الموت البطيء وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1034) الإعلام الحكومي: بعد 73 يوماً: 875 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 411 شهيداً و1112 مصاباً، ونحذّر من وفيات جديدة مع دخول فترة "الأربعينية" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1033) الإعلام الحكومي: المنخفض القطبي "بيرون" يكشف عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة: خسائر أولية تُقدَّر بـ 4 ملايين دولار، وتداعيات خطيرة تطال القطاعات المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة

19 كانون ثاني / يناير 2026 02:40

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة

انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، وحرصها على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين، تؤكد وزارة الاقتصاد الوطني على أهمية تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة، لما لذلك من دور أساسي في ضمان سلامة السيولة النقدية وتيسير المعاملات اليومية لكافة فئات المجتمع.

وتشدد الوزارة على أن التعامل بالعملات المتداولة حقٌ ومطلبٌ أساسي لجميع المواطنين، ولا يجوز تقييده أو رفضه من قبل المحال التجارية أو المصالح الاقتصادية، لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطن وإرباك في حركة السوق.

وبناءً عليه، تطالب الوزارة جميع المحال والمنشآت والمصالح الاقتصادية بالالتزام بالتعامل بالعملات المتداولة وفق الأصول، مؤكدةً أنها ستباشر خلال الفترة القادمة حملات تفتيشية وتوعوية، يتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

إن التعاون الجماعي والالتزام المسؤول من قبل الجميع من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطن، ويعزز الثقة بالأسواق، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

والله وليّ التوفيق.

وزارة الاقتصاد الوطني

الاثنين 19 يناير 2026

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟