بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة

انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، وحرصها على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين، تؤكد وزارة الاقتصاد الوطني على أهمية تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة، لما لذلك من دور أساسي في ضمان سلامة السيولة النقدية وتيسير المعاملات اليومية لكافة فئات المجتمع.

وتشدد الوزارة على أن التعامل بالعملات المتداولة حقٌ ومطلبٌ أساسي لجميع المواطنين، ولا يجوز تقييده أو رفضه من قبل المحال التجارية أو المصالح الاقتصادية، لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطن وإرباك في حركة السوق.

وبناءً عليه، تطالب الوزارة جميع المحال والمنشآت والمصالح الاقتصادية بالالتزام بالتعامل بالعملات المتداولة وفق الأصول، مؤكدةً أنها ستباشر خلال الفترة القادمة حملات تفتيشية وتوعوية، يتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

إن التعاون الجماعي والالتزام المسؤول من قبل الجميع من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطن، ويعزز الثقة بالأسواق، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

والله وليّ التوفيق.

وزارة الاقتصاد الوطني

الاثنين 19 يناير 2026