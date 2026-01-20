وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1042) الإعلام الحكومي: مع الإعلان عن دخول المرحلة الثانية: 1244 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار خلفت 1760 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1041) الإعلام الحكومي: غزة تموت بالبطيء: ارتفاع عدد وفيات البرد الشديد منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء و24 شهيداً نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1040) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الوفيات جراء البرد الشديد في مخيمات النزوح القسري إلى 21 شهيداً منذ بدء الإبادة الجماعية ونحذر من تداعيات كارثية للمنخفضات القادمة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1039) الإعلام الحكومي: بعد 90 يوماً: 1193 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 484 شهيداً و1206 مصابين، وهندسة الإبادة متواصلة وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي || بيان (1038) الإعلامي الحكومي: أبرز أولويات المرحلة القادمة مع دخول العام الجديد 2026 وانتهاء عام 2025 وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1037) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1036) الإعلام الحكومي: يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.. عهدٌ متجدد للحق والحقيقة في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1035) الإعلام الحكومي: بعد 80 يوماً: 969 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 418 شهيداً و1141 مصاباً، وقطاع غزة يواجه الموت البطيء وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1034) الإعلام الحكومي: بعد 73 يوماً: 875 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 411 شهيداً و1112 مصاباً، ونحذّر من وفيات جديدة مع دخول فترة "الأربعينية" وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص إطلاق مشروع (نحن سندكم)

20 كانون ثاني / يناير 2026 02:18

تُعلن وزارة التنمية الاجتماعية، وبإشراف مباشر من لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، عن إطلاق مشروع (نحن سندكم)، في خطوة وطنية وإنسانية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية القاسية التي يواجهها المواطنون في قطاع غزة، ولا سيما الأسر الأشد احتياجاً، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان المتواصل.

ويستهدف المشروع صرف مبلغ (500) شيكل لعدد (50,000) أسرة من أسر قطاع غزة المصنفة ضمن الفئات الأكثر تضرراً، وفق معايير مهنية واضحة ومعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بما يضمن العدالة والشفافية في الوصول إلى مستحقي الدعم.

ويأتي تمويل هذه المبادرة من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى الآن، حيث تم مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة. وهي أموال أُخذت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وتؤكد الجهات المختصة أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحاً لمسار مختل، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وحماية المجتمع.

وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن كافة تفاصيل وآليات التنفيذ ومعايير الاستفادة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح خلال الأيام القادمة عبر قنواتها المعتمدة.

وتجدد الجهات المشرفة التزامها الكامل بالعمل المسؤول، وبحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التكافل الاجتماعي، في إطار وطني جامع يضع مصلحة أبناء شعبنا فوق كل اعتبار.

الثلاثاء 20 يناير 2026

