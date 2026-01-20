بيان (1044) الإعلام الحكومي: 100 يوم على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي خرق الاتفاق 1,300 مرة خلفت 1,820 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً

بيان صحفي رقم (1044) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

100 يوم على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي خرق الاتفاق 1,300 مرة خلفت 1,820 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً

نُؤكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 (لمدة 100 يوم)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

*وخلال هذه الفترة، رصدت الجهات الحكومية المُختصة 1,300 خرقٍ للاتفاق، جاءت تفاصيلها في التقرير الرقمي التالي:*

???? *أولاً: خروقات اتفاق وقف إطلاق النار:*

1,300 خرقٍ للاتفاق ارتكبها الاحتلال.

وتوزعت على النحو التالي:

430 إطلاق نار.

66 توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية.

604 قصف واستهداف.

200 نسف منازل ومباني مختلفة.

???? *ثانياً: الخسائر البشرية:*

هذه الخروقات خلَّفت التالي:

*(1): الشهداء:*

483 شهيداً (إجمالي الشهداء).

بلغ عدد الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين 252 شهيداً، ما نسبته (52%)

بلغ عدد الشهداء المدنيين 444 شهيداً، بما يعادل 92% من إجمالي الشهداء.

تم استهداف 465 شهيداً بعيداً عن الخط الأصفر، في الأحياء السكنية، بنسبة (96%)، في حين استشهدت النسبة المتبقية (4%) بمحاذاة الخط الأصفر.

*(2): المصابون:*

1,287 مصاباً (إجمالي المصابين).

بلغ عدد المصابين من الأطفال والنساء والمسنين 752 مصاباً، ما نسبته (58%)

بلغ عدد المصابين المدنيين 1,277 مصاباً، بما يعادل 99.2% من إجمالي المصابين.

جميع المصابين بلا استثناء تم استهدافهم بعيداً عن الخط الأصفر، داخل الأحياء السكنية.

*(3): المعتقلون:*

50 معتقلاً.

جميع المعتقلين بلا استثناء تم اعتقالهم بعيداً عن الخط الأصفر، من داخل الأحياء السكنية.

-

???? *ثالثاً: شاحنات المساعدات والتجارية والوقود:*

25,816 إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود، من أصل 60,000 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، بنسبة التزام (43%)، وتوزيعهم على النحو التالي:

15,163 شاحنة مساعدات (59%).

10,004 شاحنة تجارية (39%).

649 شاحنة وقود (2.5%)، من أصل 5,000 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (13%).

261 المتوسط اليومي لعدد الشاحنات، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً.

???? *ملاحظات مهمة:*

** 600 شاحنة من المساعدات والتجارية والوقود يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.

** 50 شاحنة وقود (سولار، بنزين، غاز طهي) يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.

** وفقاً للبروتوكول الإنساني وإضافة لما سبق؛ لم يلتزم الاحتلال بما يلي:

لم يلتزم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة. لم يلتزم بخطوط الانسحاب. لم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية. لم يلتزم بإدخال المعدات الثقيلة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء الكرام. لم يلتزم بإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية. لم يلتزم بفتح معبر رفح. لم يلتزم باحترام قضايا الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين. لم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء. لم يلتزم بتشغيل محطة توليد الكهرباء. لم يلتزم بحدود الخط الأصفر بل قضم المزيد من الكيلومترات على مستوى القطاع.

إننا نُؤكد أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ونطالب الرئيس ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة؛ إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

-

✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*

✦ قطاع غزة - فلسطين

✦ الثلاثاء 20 يناير 2026