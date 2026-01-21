وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1043) الإعلام الحكومي: نُرحب باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ونُؤكد الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات وإجراءات التسليم والاستلام وكالة الرأي الفلسطينية بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1042) الإعلام الحكومي: مع الإعلان عن دخول المرحلة الثانية: 1244 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار خلفت 1760 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1041) الإعلام الحكومي: غزة تموت بالبطيء: ارتفاع عدد وفيات البرد الشديد منذ دخول فصل الشتاء إلى 7 شهداء و24 شهيداً نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1040) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الوفيات جراء البرد الشديد في مخيمات النزوح القسري إلى 21 شهيداً منذ بدء الإبادة الجماعية ونحذر من تداعيات كارثية للمنخفضات القادمة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1039) الإعلام الحكومي: بعد 90 يوماً: 1193 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 484 شهيداً و1206 مصابين، وهندسة الإبادة متواصلة وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي || بيان (1038) الإعلامي الحكومي: أبرز أولويات المرحلة القادمة مع دخول العام الجديد 2026 وانتهاء عام 2025 وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1037) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1036) الإعلام الحكومي: يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.. عهدٌ متجدد للحق والحقيقة في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1035) الإعلام الحكومي: بعد 80 يوماً: 969 خرقاً ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" لاتفاق وقف إطلاق النار خلفت 418 شهيداً و1141 مصاباً، وقطاع غزة يواجه الموت البطيء
بيان (1045) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 260 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال ثلاثة صحفيين

21 كانون ثاني / يناير 2026 06:30

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (1045) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 260 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال ثلاثة صحفيين

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (260 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن اغتيال ثلاثة من الصحفيين الفلسطينيين:

???? *الصحفي الشهيد/ عبد الرؤوف سمير شعت*

الذي يعمل صحفياً مع عدة وسائل إعلام

???? *الصحفي الشهيد/ محمد صلاح قشطة*

الذي يعمل صحفياً مع عدة وسائل إعلام

???? *الصحفي الشهيد/ أنس عبد الله غنيم*

الذي يعمل صحفياً مع عدة وسائل إعلام

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول الداعمة له والمشاركة معه في جريمة الإبادة الجماعية؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 21 يناير 2026

