بيان (1046) الإعلام الحكومي: 11 شهيداً منذ فجر اليوم: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بـ(1,450) انتهاكاً أسفرت عن 524 شهيداً و1,360 جريحاً

بيان صحفي رقم (1046) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

11 شهيداً منذ فجر اليوم: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بـ(1,450) انتهاكاً أسفرت عن 524 شهيداً و1,360 جريحاً

منذ ساعات فجر اليوم السبت، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائم القتل والقصف والاستهداف بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى (11 شهيداً) جراء عدة جرائم قصف، كان أبرزها استهداف خيمة للنازحين في محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، ما أدى إلى ارتقاء (7 شهداء) من عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال، وامرأة، ومسن.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب الاحتلال خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

*وخلال هذه الفترة، رصدت الجهات الحكومية المُختصة 1,450 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها في التقرير الرقمي التالي:*

???? *أولاً: خروقات اتفاق وقف إطلاق النار:*

1,450 خرقاً للاتفاق ارتكبها الاحتلال.

وتوزعت على النحو التالي:

487 إطلاق نار.

71 توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية.

679 قصف واستهداف.

211 نسف منازل ومباني مختلفة.

???? *ثانياً: الخسائر البشرية:*

هذه الخروقات خلَّفت التالي:

*(1): الشهداء:*

524 شهيداً (إجمالي الشهداء).

بلغ عدد الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين 260 شهيداً.

بلغت نسبة الشهداء المدنيين 92% من إجمالي الشهداء.

بلغت نسبة الشهداء الذين ارتقوا بعيداً عن الخط الأصفر (96%).

*(2): المصابون:*

1,360 مصاباً (إجمالي المصابين).

بلغ عدد المصابين من الأطفال والنساء والمسنين 780 مصاباً.

بلغت نسبة المصابين من المدنيين 99.2%.

جميع المصابين بلا استثناء تم استهدافهم بعيداً عن الخط الأصفر، داخل الأحياء السكنية.

*(3): المعتقلون:*

50 معتقلاً.

جميع المعتقلين بلا استثناء تم اعتقالهم بعيداً عن الخط الأصفر، من داخل الأحياء السكنية.

???? *ثالثاً: شاحنات المساعدات والتجارية والوقود:*

28,927 إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود، من أصل 66,600 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، بنسبة التزام (43%)، وتوزيعهم على النحو التالي:

16,848 شاحنة مساعدات (58%).

11,297 شاحنة تجارية. (39%).

782 شاحنة وقود، من أصل 5,550 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (2.7%).

???? *ملاحظات مهمة:*

** 600 شاحنة من المساعدات والتجارية والوقود يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.

** 50 شاحنة وقود (سولار، بنزين، غاز طهي) يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.

** وفقاً للبروتوكول الإنساني وإضافة لما سبق؛ لم يلتزم الاحتلال بما يلي:

لم يلتزم بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة. لم يلتزم بخطوط الانسحاب. لم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية. لم يلتزم بإدخال المعدات الثقيلة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء الكرام. لم يلتزم بإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية. لم يلتزم بفتح معبر رفح. لم يلتزم باحترام قضايا الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين. لم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء. لم يلتزم بتشغيل محطة توليد الكهرباء. لم يلتزم بحدود الخط الأصفر بل قضم المزيد من الكيلومترات على مستوى القطاع.

إننا نُؤكد أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ونطالب الرئيس ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة؛ إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*

✦ قطاع غزة - فلسطين

✦ السبت 31 يناير 2026