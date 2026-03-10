بيان
صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية والقوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى للإغاثة
تعلن وزارة التنمية الاجتماعية –غزة
، وبالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى الإغاثة عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (نحن سندكم 2) مساعدة ال 500 شيكل
للفئات التالية ::
1. مرضى السرطان ما قبل الحرب حتى تاريخه
2. مرضى الفشل الكلوي ما قبل الحرب حتى تاريخه
3. حالات البتر من تاريخ 7 أكتوبر 2023 حتى تاريخه
4. استكمال الصرف لفئة الأسرى ممن لم يستلم والذين لا زالوا معتقلين حتى الآن
5. استكمال فئة المفقودين من تاريخ 7 أكتوبر 2023حتى 1 مارس 2026 ولم تستلم في المرحة الأولى
6. استكمال الصرف للأرامل من 7 أكتوبر 2023 حتى 1مارس 2026 ولم تستلم في المرحلة الأولى
مع العلم سيتم إرسال رسائل نصية SMS على أرقام الهواتف المعتمدة على المنظومة الوطنية للإغاثة.
▪️وتوضح الوزارة أن تمويل هذا المشروع جاء من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حي
ز التنفيذ وحتى تاريخه، والتي تمت مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة
الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة. وهي أموال اقتُطعت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وتؤكد الجهات المختصة أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحي
حاً لمسار مختل، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، وتعزيزاً لحماية المجتمع وصون كرامته.
▪️وتجدد الجهات المشرفة على هذه العملية التزامها الكامل بالعمل المسؤول والشفاف، وبحماية حقوق المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي، في إطار وطني جامع، يضع مصلحة أبناء شعبنا فوق كل اعتبار، ويكرّس نهج العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في السياسات الحكومية.
ملاحظة:
• احرص على ضرورة تحديث بيان
اتك على المنظومة الوطنية.
عبر الرابط التالي:
https://services.citizen.egaza.ps/login
صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية -غزة
الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية - غزة
مجلس الإغاثة الوطني
الإثنين 2026/03/09