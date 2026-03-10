وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1050) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 261 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفية آمال شمالي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1049) الإعلام الحكومي: نُجدد الترحيب باللجنة الوطنية لإدارة غزة وندعوها للحضور العاجل لمباشرة مهامها الوطنية في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1048) الإعلام الحكومي: بعد مرور 4 شهور على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق 1,620 مرة خلفت 573 شهيداً و1,553 جريحاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1047) الإعلام الحكومي: 115 يوماً على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق 1,520 مرة خلفت 556 شهيداً و1500 جريح وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1046) الإعلام الحكومي: 11 شهيداً منذ فجر اليوم: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بـ(1,450) انتهاكاً أسفرت عن 524 شهيداً و1,360 جريحاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان نعي القائد الوطني الدكتور/ عطا الله أبو السبح وكالة الرأي الفلسطينية إعلان هام للمواطنين الكرام صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص تداول العملات الورقية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1045) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 260 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال ثلاثة صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1044) الإعلام الحكومي: 100 يوم على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي خرق الاتفاق 1,300 مرة خلفت 1,820 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص إطلاق مشروع (نحن سندكم)
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية والقوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى للإغاثة

10 آذار / مارس 2026 10:15

حملة نحن سندكم2
بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية والقوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى للإغاثة     تعلن وزارة التنمية الاجتماعية –غزة ، وبالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى الإغاثة عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (نحن سندكم 2) مساعدة ال 500 شيكل    للفئات التالية ::   1. مرضى السرطان ما قبل الحرب حتى تاريخه 2. مرضى الفشل الكلوي ما قبل الحرب حتى تاريخه 3. حالات البتر من تاريخ 7 أكتوبر 2023 حتى تاريخه    4. استكمال الصرف لفئة الأسرى ممن لم يستلم والذين لا زالوا معتقلين حتى الآن   5. استكمال فئة المفقودين من تاريخ 7 أكتوبر  2023حتى 1 مارس 2026 ولم تستلم في المرحة الأولى    6. استكمال الصرف للأرامل من 7 أكتوبر 2023 حتى 1مارس 2026 ولم تستلم في المرحلة الأولى     مع العلم سيتم إرسال رسائل نصية SMS على أرقام الهواتف المعتمدة على المنظومة الوطنية للإغاثة.   ▪️وتوضح الوزارة أن تمويل هذا المشروع جاء من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى تاريخه، والتي تمت مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة. وهي أموال اقتُطعت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وتؤكد الجهات المختصة أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحاً لمسار مختل، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، وتعزيزاً لحماية المجتمع وصون كرامته.   ▪️وتجدد الجهات المشرفة على هذه العملية التزامها الكامل بالعمل المسؤول والشفاف، وبحماية حقوق المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي، في إطار وطني جامع، يضع مصلحة أبناء شعبنا فوق كل اعتبار، ويكرّس نهج العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في السياسات الحكومية.   ملاحظة: • احرص على ضرورة تحديث بياناتك على المنظومة الوطنية.    عبر الرابط التالي:  https://services.citizen.egaza.ps/login                                                                                                  صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية -غزة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية - غزة  مجلس الإغاثة الوطني  الإثنين 2026/03/09
