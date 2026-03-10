*إعلان هام صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية:*

المواطنون الكرام،

تعلن وزارة التنمية الاجتماعية أنها بصدد صرف دفعة نقدية جديدة ضمن مشروع "نحن سندكم" بقيمة (500) شيكل للمستفيدين.

وعليه، تدعو الوزارة المواطنين الكرام غير المسجلين على المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين إلى المبادرة بتحديث بياناتهم في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان إدراجهم والاستفادة من المساعدات والخدمات المقدمة وفق الأصول المعتمدة.

وتؤكد الوزارة حرصها على وصول الدعم إلى مستحقيه، داعية الجميع إلى استكمال إجراءات تحديث البيانات عبر القنوات المعتمدة.

تحديث البيانات على الرابط التالي:

http://services.citizen.egaza.ps/login

*وزارة التنمية الاجتماعية*

قطاع غزة – فلسطين

الأحد 8 مارس 2026