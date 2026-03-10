وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1050) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 261 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال الصحفية آمال شمالي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1049) الإعلام الحكومي: نُجدد الترحيب باللجنة الوطنية لإدارة غزة وندعوها للحضور العاجل لمباشرة مهامها الوطنية في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1048) الإعلام الحكومي: بعد مرور 4 شهور على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق 1,620 مرة خلفت 573 شهيداً و1,553 جريحاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1047) الإعلام الحكومي: 115 يوماً على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق 1,520 مرة خلفت 556 شهيداً و1500 جريح وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1046) الإعلام الحكومي: 11 شهيداً منذ فجر اليوم: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بـ(1,450) انتهاكاً أسفرت عن 524 شهيداً و1,360 جريحاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان نعي القائد الوطني الدكتور/ عطا الله أبو السبح وكالة الرأي الفلسطينية إعلان هام للمواطنين الكرام صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص تداول العملات الورقية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1045) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 260 صحفياً بعد الإعلان عن اغتيال ثلاثة صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1044) الإعلام الحكومي: 100 يوم على قرار وقف إطلاق النار: الاحتلال "الإسرائيلي خرق الاتفاق 1,300 مرة خلفت 1,820 شهيداً وجريحاً ومعتقلاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص إطلاق مشروع (نحن سندكم)
إعلان هام صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

10 آذار / مارس 2026 10:23

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية

*إعلان هام صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية:*

المواطنون الكرام،

تعلن وزارة التنمية الاجتماعية أنها بصدد صرف دفعة نقدية جديدة ضمن مشروع "نحن سندكم" بقيمة (500) شيكل للمستفيدين.

وعليه، تدعو الوزارة المواطنين الكرام غير المسجلين على المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين إلى المبادرة بتحديث بياناتهم في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان إدراجهم والاستفادة من المساعدات والخدمات المقدمة وفق الأصول المعتمدة.

وتؤكد الوزارة حرصها على وصول الدعم إلى مستحقيه، داعية الجميع إلى استكمال إجراءات تحديث البيانات عبر القنوات المعتمدة.

تحديث البيانات على الرابط التالي:

http://services.citizen.egaza.ps/login

*وزارة التنمية الاجتماعية*

قطاع غزة – فلسطين

الأحد 8 مارس 2026

