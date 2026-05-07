توضيح صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حول ما يُسمى "منصة جسور"، وهي منصة مشبوهة للتحريض والتضليل الإعلامي وخدمة رواية الاحتلال

07 آيار / مايو 2026 09:23

المكتب الإعلامي الحكومي
تابعنا ما ورد إلينا من تساؤلات واستفسارات من بعض الصحفيين والإعلاميين حول ما يُسمى "منصة جسور"، ومدى السماح بالتعامل أو العمل معها، وإزاء ذلك نؤكد ما يلي:

إن ما يسمى "منصة جسور" هي منصة مشبوهة ومعادية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته، وتعمل بشكل ممنهج على نشر الشائعات والأخبار المضللة والتقارير المفبركة، بما يخدم أجندات تستهدف الوعي الوطني الفلسطيني وتعمل على ضرب الجبهة الداخلية لشعبنا الفلسطيني ومحاولة تشتيت النسيج المجتمعي الفلسطيني.

كما أن هذه المنصة تُدار من خارج فلسطين ومن أروقة اللوبيات الداعمة للاحتلال "الإسرائيلي" في دول منحازة لروايته ومعادية لشعبنا الفلسطيني، وتحمل خطاباً تحريضياً ورسائل تآمرية واضحة تستهدف القضية الفلسطينية، وتتقاطع بشكل واضح مع رواية الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يواصل ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقد دأبت هذه المنصة على بث معلومات كاذبة وترويج إشاعات مغرضة وتقارير مضللة، إلى جانب التحريض على الاقتتال الداخلي الفلسطيني، ومحاولة بث الفتنة والانقسام بين أبناء شعبنا، وتعزيز خطاب الكراهية والتحريض ضد شعبنا لدى المجتمعات العربية، بما يخدم أهداف الاحتلال وأعوانه وعصاباته.

ونُؤكد أن هذه المنصة تتبنى خطاباً يُبرر الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، وتسعى بشكل ممنهج إلى تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام عبر أدوات إعلامية مضللة ومشبوهة وممولة من جهات معادية لشعبنا ومقاومته وصموده.

ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي احترامه الكامل للحريات الصحفية والإعلامية، وحرصه الدائم على حماية العمل الإعلامي وتعزيز بيئة الحريات المسؤولة، ولم يُسجل عنه اتخاذ إجراءات بحق أي وسيلة إعلامية أو مؤسسة صحفية أو منصة إعلامية، باستثناء الوسائل والمنصات التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" أو المرتبطة بالدعاية الصهيونية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وعليه، فإننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني كافة إلى عدم التعاطي مع هذه المنصة أو استقاء الأخبار والمعلومات منها، وضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الوطنية والرسمية الموثوقة.

كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين والناشطين إلى عدم العمل أو التعاون مع هذه المنصة المشبوهة بأي شكل من الأشكال، ونؤكد أن كل من يثبت تعاونه معها يتحمل كامل المسؤولية المترتبة على ذلك وفق الأصول القانونية المعمول بها.

حفظ الله شعبنا الفلسطيني، وحمى جبهتنا الداخلية من حملات التضليل والاستهداف الإعلامي الممنهج.

✦ *المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

✦ الخميس 7 مايو 2026

