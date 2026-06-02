بيان (1067) الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع إدخال 17,000 رأس من العجول و24,000 رأس من الأغنام إلى غزة ويحرم الفلسطينيين من شعيرة الأضحية في عيد الأضحى 2026

بيان صحفي رقم (1067) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال يمنع إدخال 17,000 رأس من العجول و24,000 رأس من الأغنام إلى غزة ويحرم الفلسطينيين من شعيرة الأضحية في عيد الأضحى 2026

الاحتلال "الإسرائيلي" منع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة للعام الجاري 2026، الأمر الذي أدى إلى حرمان المواطنين من أداء شعيرة الأضحية في عيد الأضحى المبارك، في ظل استمرار الحصار والإبادة الجماعية والتدهور الإنساني غير المسبوق.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فقد منع الاحتلال إدخال نحو (17,000) رأس من العجول، إضافة إلى (24,000) رأس من الأغنام، وهي الكميات التي كانت مخصصة لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الأضاحي.

ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف مختلف جوانب الحياة الإنسانية والدينية في قطاع غزة، وتفاقم من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المتواصل وإغلاق المعابر ومنع دخول الاحتياجات الأساسية.

ونؤكد أن منع إدخال الأضاحي يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية والدينية، ويعكس تعمّد الاحتلال حرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من ممارسة شعائرهم الدينية في واحدة من أهم المناسبات الإسلامية.

وندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على الضغط لفتح المعابر والسماح بإدخال الأضاحي والمساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

-

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الأربعاء 27 مايو 2026