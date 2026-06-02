وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (1066) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار لليوم 227: وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1065) الإعلام الحكومي: الكارثة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة قبيل عيد الأضحى المبارك واستمرار منع إدخال الأضاحي والمساعدات الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية التحديث الدوري لسعر الكيلواط ساعة من المولدات التجارية وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: في الذكرى الـ 78 للنكبة الفلسطينية: "حق العودة إرادة شعب أصيل، وحقيقة تاريخية لا تقبل التنازل أو الانكسار" وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي رقم (1063) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة: اليوم العالمي لحرية الصحافة – 3 مايو وكالة الرأي الفلسطينية بيان صحفي صادر عن لجنة الطوارئ الحكومية: نتابع دخول الشاحنات وفق الأصول القانونية ونواصل خدمة أبناء شعبنا رغم الظروف الاستثنائية وكالة الرأي الفلسطينية توضيح صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حول ما يُسمى "منصة جسور"، وهي منصة مشبوهة للتحريض والتضليل الإعلامي وخدمة رواية الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1062) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 377 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل أسفرت عن 111 شهيداً و376 مصاباً، وسط إخلال جسيم ببنود الاتفاق واستمرار تعطيل إدخال المساعدات الإنسانية وكالة الرأي الفلسطينية بيان صادر عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية: سلطة الطاقة تعلن تسعيرة الكهرباء من المولدات التجارية وتؤكد إجراءات السلامة والتزام المزودين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (1061) الإعلام الحكومي: بمشاركة 500 موظف حكومي: انتخابات بلدية دير البلح نموذج لتعزيز الديمقراطية وتطوير الحكم المحلي وترسيخ المشاركة المجتمعية
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (1067) الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع إدخال 17,000 رأس من العجول و24,000 رأس من الأغنام إلى غزة ويحرم الفلسطينيين من شعيرة الأضحية في عيد الأضحى 2026

02 حزيران / يونيو 2026 01:06

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (1067) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال يمنع إدخال 17,000 رأس من العجول و24,000 رأس من الأغنام إلى غزة ويحرم الفلسطينيين من شعيرة الأضحية في عيد الأضحى 2026

الاحتلال "الإسرائيلي" منع إدخال الأضاحي إلى قطاع غزة للعام الجاري 2026، الأمر الذي أدى إلى حرمان المواطنين من أداء شعيرة الأضحية في عيد الأضحى المبارك، في ظل استمرار الحصار والإبادة الجماعية والتدهور الإنساني غير المسبوق.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فقد منع الاحتلال إدخال نحو (17,000) رأس من العجول، إضافة إلى (24,000) رأس من الأغنام، وهي الكميات التي كانت مخصصة لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الأضاحي.

ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف مختلف جوانب الحياة الإنسانية والدينية في قطاع غزة، وتفاقم من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المتواصل وإغلاق المعابر ومنع دخول الاحتياجات الأساسية.

ونؤكد أن منع إدخال الأضاحي يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية والدينية، ويعكس تعمّد الاحتلال حرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من ممارسة شعائرهم الدينية في واحدة من أهم المناسبات الإسلامية.

وندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل على الضغط لفتح المعابر والسماح بإدخال الأضاحي والمساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

-

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الأربعاء 27 مايو 2026

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟