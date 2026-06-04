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حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية

04 حزيران / يونيو 2026 08:16

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية
حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية بمسيّرات وقذائف مدفعية، استهدفت تجمعات وآليات ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، ردًا على خروقات وقف إطلاق النار. 

وأوضح حزب الله، أن مقاتليه استهدفوا دبّابتي ميركافا في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة جنوبيّ لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة ما أدى إلى تدميرها.

وأضاف أنه مقاتليه استهدفوا أيضًا تجمّعين لآليّات وجنود الاحتلال في مدينة الخيام وبلدة رشاف جنوبي لبنان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة وصلية صاروخيّة. كما استهدفوا تجمّعًا لجنود الاحتلال في الأطراف الشّرقيّة لبدة زوطر الشّرقيّة بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية حاولت التقدّم من رشاف باتجاه حداثا بقذائف مدفعية ورشقات صاروخية وأجبروها على التراجع، كما استهدفوا تجمّعًا لجنود الاحتلال قرب بركة المرج شمالي فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة.

ولفت إلى أن مقاتليه استهدفوا دبّابة "ميركافا" في الأطراف الشّرقيّة لبدة زوطر الشّرقيّة بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وقال حزب الله، إن مقاتليه استهدفوا آلية "نميرا" تابعة لجيش الاحتلال في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبدة يحمر الشّقيف بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة، كما استهدفوا آلية لوجستية "هيمت" تابعة لجيش الاحتلال في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبدة يحمر الشّقيف بمحلّقة "أبابيل" الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

في المقابل، ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته على بلدات عدة وبنى تحتية، إلى جانب تواصل القصف المدفعي جنوبي البلاد، في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في لبنان في 17 أبريل/نيسان 2026، مخلفًا العديد من الشهداء والجرحى. 

بدورها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد 3516 مواطنًا وإصابة 10674 آخرين جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي.

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