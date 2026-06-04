هبوط بأسعار النفط بعد وقف النار بين "إسرائيل" ولبنان

وكالات- وكالة الرأي:

هبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما دعم وقف ​إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الآمال ​في ⁠التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ​برنت 67 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 97.14 دولار ​للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، في حين هبط ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا أو 0.65 بالمئة ​إلى 95.4 دولار.

وارتفع الخامان بنحو اثنين في المئة أمس الأربعاء ​ووسعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما في ذلك شن هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أميركية قرب مضيق ​هرمز.

في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات ⁠المتحدة انخفضت ​ثمانية ملايين برميل إلى 433.7 مليون ​برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو أيار. وكان المحللون قد توقعوا في ​استطلاع لرويترز انخفاضا قدره أربعة ملايين برميل.