هبوط بأسعار النفط بعد وقف النار بين "إسرائيل" ولبنان

هبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما دعم وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 97.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا أو 0.65 بالمئة إلى 95.4 دولار.
وارتفع الخامان بنحو اثنين في المئة أمس الأربعاء ووسعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما في ذلك شن هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أميركية قرب مضيق هرمز.
في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت ثمانية ملايين برميل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو أيار. وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره أربعة ملايين برميل.