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مستشفى الوفاء و PANZMA توقعان اتفاقية "برنامج العمل التطوعي"

04 حزيران / يونيو 2026 12:42

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غزة- وكالة الرأي:

وقّع رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي، د. سعيد الغرة، اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية الفلسطينية الأسترالية النيوزلندية (PANZMA) مثلها مديرها في قطاع غزة، د. كمال حمدان.


ويذكر أنه قد تم في مارس الماضي إطلاق برنامج العمل التطوعي الطبي المخصص للخريجين الجدد من كليتي #لطب والتمريض في الجامعة الإسلامية و جامعة الأزهر، وتم بدء تنفيذ البرنامج آنذاك وتوزيع المتطوعين على الأقسام الطبية المختلفة في المستشفى.


ويستهدف البرنامج تشغيل فريق من الأطباء والممرضين والممرضات الخريجين ضمن بيئة سريرية خاضعة للإشراف المباشر، بما يسهم في دعم تقديم الخدمات الصحية داخل المستشفى، خاصة في مجالات التأهيل والرعاية ما بعد العمليات، في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه النظام الصحي في غزة.


ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتخفيف الضغط عن الطواقم الطبية العاملة، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الصحية المحلية والجهات الدولية الداعمة.
 

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مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

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