شهيد وإصابات في قصف استهدف منزلاً وسط خان يونس

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت مصادر طبية بوزارة الصحة، استشهاد الشاب مهند عثمان فروانة (25 عاماً)، وإصابة آخرين، في قصف استهدف منزل عائلة فروانة في شارع الزيني وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم، وكان من المقرر أن يزف إلى عروسه اليوم.

وواصلت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث أطلقت طائرات مُسيّرة من نوع "كواد كوبتر" النار شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شمالي مخيم البريج وسط القطاع وشرقي خان يونس جنوبي القطاع.

كما شهدت مناطق شرق خان يونس ومواصي رفح قصفاً مدفعياً وإطلاق قنابل إنارة ودخان، في حين تعرض محيط دوار عباس كيلاني في شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا لقصف مدفعي مماثل.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة شمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار في عدة محاور داخل القطاع.