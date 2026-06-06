استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت ومنشآت في البحرين

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن أربع ناقلات نفط مخالفة حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز، بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي، ومن دون تنسيق أو الالتفات إلى التحذيرات المقررة من القوة البحرية للحرس الثوري.

وقال حرس الثورة في بيان صحفي: "إن إحدى الناقلات استُهدفت وأُوقفت بعد توجيه التحذيرات، فيما عادت السفن المخالفة الأخرى إلى الخلف".

وأضاف :"إن طائرات أمريكية مسيّرة استهدفت برجاً للاتصالات في قشم وآخر في سيريك بمقذوفين".

وأشار إلى أن القوة الجوفضائية للحرس الثوري استهدفت بصواريخ باليستية قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت هما قاعدة علي السالم، إضافة إلى منشآت تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين.

وحذر حرس الثورة الإسلامية من أنه في حال تكرار هذه الأعمال، فإنه لن يكتفي برد محدود، محملاً الطرف الآخر مسؤولية عواقب الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام خروج النفط والغاز.