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38% من جمهور الاحتلال يدعون نتنياهو لتوسيع حرب لبنان

06 حزيران / يونيو 2026 08:47

استطلاع رأي في اسرائيل
استطلاع رأي في اسرائيل

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

أظهر استطلاع للرأي العام "الإسرائيلي"، أن 38% من جمهور الاحتلال يعتقدون أن على رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" العمل ضد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوسيع الهجوم في لبنان، حتى لو كلف ذلك أزمة مع إدارته، مقابل 46% يعارضون ذلك، وقال 16% أنهم لا يعرفون.

وأشار الاستطلاع الذي نشرته القناة "15" العبرية، إلى أن 51% من جمهور الاحتلال يعتقدون أن على المستشارة القضائية للحكومة الاستقالة من منصبها، مقابل 41% يرفضون ذلك، وقال 8% إنهم لا يعرفون.

ويشار إلى أن انقساماً داخلياً كبيراً بسبب سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاه الحروب التي تشنها "إسرائيل" في المنطقة، إذ إن نسبة كبيرة من الجمهور والساسة الإسرائيليين يؤكدون أنه يخوضها لمصلحته الشخصية.

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