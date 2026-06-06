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نجم المغرب: نحلم بحصد لقب كأس العالم

06 حزيران / يونيو 2026 08:52

حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو
حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو

وكالات- وكالة الرأي:

وجه حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو الشكر للجماهير التي حضرت لمتابعة المران الأول لـ "أسود الأطلس" في الولايات المتحدة الأميركية.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل، وهايتي، واسكتلندا.

وقال بونو في تصريحات لقناة الاتحاد المغربي على "يوتيوب": "أشكر الجمهور على الدعم والمساندة، وهدفنا تقديم مستويات كبيرة لإسعاد جماهيرنا".

وأضاف: "بعثة المغرب وصلت في ظروف مثالية، واللاعبون يسيرون خطوة بخطوة نحو التأقلم التام مع فارق التوقيت، والأجواء العامة هنا".

وتابع: "هدفنا صناعة إنجاز، وتاريخ كبير يليق بالكرة المغربية، نسعى أولًا لتجاوز دور المجموعات، ثم التعامل مع البطولة بنظام المباراة تلو الأخرى".

بدوره، قال لاعب "الأسود" عيسى ديوب: "أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام، وأن نتوج بلقب كأس العالم".

وأضاف: "نعلم جيدًا أن الشعب المغربي متواجد في كل مكان حول العالم أينما ذهبنا، نعلم أنهم سيكونوا هناك لدعمنا".

وتابع ديوب: "كما قلت سابقاً، لدينا طاقم فني مميز يوفر لنا كل السبل والترتيبات لنكون على أتم الاستعداد، وحتى نتمكن من تقديم كل ما لدينا على أرضية الملعب".

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