لاعبو المنتخب الإيراني يحصلون على تأشيرات دخول أميركا

وكالات- وكالة الرأي:

حصل لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026، وفق ما أكدّه السفير الأميركي في تركيا "توم براك" في رسالة عبر منصة "أكس" الجمعة.

وقال "براك" تعليقًا على تقرير أفاد بمنح لاعبي المنتخب الإيراني تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة: "أشعر بالفخر بالعمل الذي أنجزه فريقنا المتميز في السفارة الأميركية في أنقرة لمعالجة طلبات تأشيرات المنتخب الإيراني لكرة القدم في طريقه للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة".

وتابع: "الرياضة تتجاوز الحدود، ونتطلع إلى الترحيب بالرياضيين، والمشجعين من مختلف أنحاء العالم".

ومن المقرر أن يغادر المنتخب الإيراني السبت من تركيا إلى إسبانيا، قبل التوجه إلى مقر إقامته المونديالي في المكسيك، رغم أنه سيخوض مبارياته الثلاث في الدور الأول من كأس العالم في الولايات المتحدة.

وتستلزم هذه التنقلات الجوية حيازة جوازات السفر.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم "مهدي تاج" في وقت سابق من يوم الجمعة: "أعتقد أن جميع التأشيرات (الأميركية) ستُمنح، ولن تكون هناك أي مشكلة في هذا الشأن".

وأضاف تاج: "أجريت (الخميس) محادثات مع فيفا (الاتحاد الدولي للعبة) بشأن التأشيرات الأميركية، وطُلب منا تسليم جميع جوازات السفر إلى السفارة الأميركية في أنقرة" بتركيا حيث يتواجد المنتخب الإيراني.

وتحصل الإيرانيون سابقًا على تأشيرات الدخول إلى المكسيك.

ويخوض منتخب إيران مباراته الأولى في 16 يونيو الحالي أمام نيوزيلندا في "لوس أنجلوس" التي تحتضن مباراته الثانية أيضًا ضد بلجيكا في 21 منه، قبل لقاء مصر في 27 منه في "سياتل" ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً في الفترة من 11 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل.