صدمة في معسكر منتخب ألمانيا قبل كأس العالم

وكالات- وكالة الرأي:

تلقى المنتخب الألماني لكرة القدم ضربة موجعة خلال حصته التدريبية الأخيرة الجمعة في شيكاغو، بعدما تعرض النجم الشاب لينارت كارل لإصابة يبدو أنها خطيرة، وذلك قبل ساعات من حوض "الماكينات الألمانية" البروفة المونديالية الأخيرة أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية.

ولم يخفِ المدير الفني للمنتخب الألماني جوليان ناجلسمان قلقه البالغ خلال المؤتمر الصحفي، حيث علق على اللقطة قائلًا: "لكي أكون صادقًا، الأمر لم يبدو جيدًا على الإطلاق"، وأشار المدرب إلى إمكانية استدعاء بديل للاعب بايرن ميونيخ الشاب البالغ من العمر 18 عامًا.

وأضاف ناجلسمان قبل مواجهة أميركا المستضيفة يوم السبت: "نُقل كارل إلى المستشفى على الفور لإجراء أشعة إكس وتحديد حجم الإصابة، نحتاج أولًا إلى استيعاب الموقف، وهو كذلك بحاجة للهدوء، والخطوة الأولى هي الحصول على تشخيص طبي دقيق، وبناءً عليه سنقرر ما إذا كنا سنستدعي لاعبًا بديلًا أم لا".

وخطف الموهبة الصاعدة كارل الأنظار وتألق بشكل لافت في الفوز الأخير "للمانشافت" على فنلندا برباعية نظيفة في المحطة القبل الأخيرة من التحضيرات؛ حيث نجح لاعب البايرن، الذي يملك في رصيده 3 مباريات دولية، في صناعة الهدف الأول لدينيز أونديف عبر ركلة ركنية نُفذت بذكاء سريع، قبل أن يعود ويصنع هدفًا آخر للمهاجم ذاته.

وتسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدرب ناجلسمان باستبدال أي لاعب مصاب في القائمة النهائية قبل يوم واحد من المباراة الافتتاحية لألمانيا ضد كوراساو، والمقرر إقامتها في 14 يونيو الجاري.

وتبرز على طاولة المدرب عدة خيارات لتعويض كارل؛ يأتي في مقدمتها موهبة نادي كولن الشاب سعيد المالا (19 عامًا)، الذي كان ضمن القائمة الموسعة للمونديال قبل استبعاده، بالإضافة إلى جناح شتوتجارت كريس فيهريش.

وتأتي هذه الإصابة لتضاعف محن "الماكينات" الهجومية، لا سيما بعد تأكد غياب نجم بايرن ميونيخ سيرجي جنابري عن كأس العالم بسبب الإصابة.