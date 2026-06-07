ارتقاء تسعة شهداء في استهدافات للاحتلال بقطاع غزة

غزة- وكالة الرأي:

استُشهد تسعة مواطنين، اليوم الأحد، بينهم صياد ببحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكد مراسل وكالة الرأي، أن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب 17 اخرين في قصف للاحتلال استهدف نقطة شرطة على شارع الرشيد غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أن الصياد محمد موسى أبو جياب، استشهد، جراء استهدافه من قوات الاحتلال في بحر مدينة دير البلح، قبل أن تعتقل صيادين آخرين.

ووصل شهيدين إلى مستشفى الشفاء الطبي، جراء قصف للاحتلال أمس في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وارتفعت حصيلة شهداء قصف مخيم النازحين في منطقة الجوازات بغزة أمس، إلى 9 شهداء بعد استشهاد امرأة من عائلة جندية، صباح اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف مدفعي وإطلاق نار لعدة مناطق في القطاع.