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بمشاركة قطرية وتركية

القاهرة تستضيف اجتماعاً موسعاً للفصائل الفلسطينية

07 حزيران / يونيو 2026 05:01

بمشاركة قطرية وتركية.. القاهرة تستضيف اجتماعاً موسعاً للفصائل الفلسطينية
بمشاركة قطرية وتركية.. القاهرة تستضيف اجتماعاً موسعاً للفصائل الفلسطينية

وكالات- وكالة الرأي:

تستضيف العاصمة المصرية حاليا، اجتماعاً موسعاً وفصائلياً رفيع المستوى بمقر جهاز المخابرات العامة بالقاهرة، ضم كبرى الفصائل الفلسطينية، وبحضور إقليمي بارز، في خطوة دافعة نحو تنسيق المواقف المشتركة وبحث ملفات التسوية السياسية والأمنية.

وترأس الاجتماع اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وشهد اللقاء مشاركة عربية وإقليمية رفيعة المستوى بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وإبراهيم قالن، رئيس جهاز الاستخبارات التركية، مما يعكس الزخم الدولي والإقليمي المحيط بهذه الجولة من المحادثات.

وشهدت طاولة المفاوضات تمثيلاً فلسطينياً شاملاً، حيث شاركت وفود قيادية بارزة تمثل مختلف can التيارات والقوى الوطنية والإسلامية، وجاء في مقدمتها:

حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ).

حركة الجهاد الإسلامي.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

تيار الإصلاح الديمقراطي.

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

لجان المقاومة الشعبية.

أجندة الاجتماع: مراحل اتفاق وقف إطلاق النار

أفادت مصادر مطلعة بأن أجندة الاجتماع الحالي تركز بشكل أساسي على بحث الترتيبات الحسمية واستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، بما يضمن تثبيت التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

كما تتناول الطاولة، بحسب المصادر، ملفات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل قضايا جوهرية ومعقدة، وعلى رأسها.

بحث الآليات والمواقف المتعلقة بملف نزع سلاح حركة "حماس"، والترتيبات الأمنية المستقبلية لإدارة القطاع.

وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين في قطر وتركيا، لصياغة رؤية موحدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والانتقال بالمنطقة نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والحلول السياسية.

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