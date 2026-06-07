"شؤون العشائر" تُعالج 1938 قضية بغزة خلال مايو الماضي

غزة- وكالة الرأي:

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح في قطاع غزة، 1938 قضية خلال شهر مايو/أيار الماضي، عبر لجان الإصلاح والعشائر العاملة في مختلف محافظات القطاع.

وبحسب تقرير صادر عن الإدارة، اليوم الأحد، شملت القضايا التي جرى التعامل معها "المشاجرات، والقضايا المالية، والخلافات على الأراضي، والحوادث والمشكلات العائلية، وقضايا القتل، والسرقات"، إلى جانب قضايا أخرى متنوعة.

وأكدت الإدارة أن لجان الإصلاح والعشائر واصلت أداء دورها في تسوية الخلافات ومعالجة النزاعات بالطرق السلمية، بما يسهم في الحد من التوترات المجتمعية والحفاظ على التماسك الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز النسيج المجتمعي الفلسطيني ودعم مسارات الإصلاح العشائري باعتباره أحد الأدوات الفاعلة في حل النزاعات بطرق توافقية، وترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي.