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ردًا على قصف ضاحية بيروت

هجوم صاروخي إيراني على شمال "إسرائيل"

08 حزيران / يونيو 2026 07:54

هجوم صاروخي إيراني على شمال إسرائيل
هجوم صاروخي إيراني على شمال إسرائيل

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت مصادر عبرية، عن إطلاق صواريخ باليستية من إيران على مناطق عدة شمالي "إسرائيل"، ويأتي ذلك بعدما دوت صافرات الإنذار في الجليل والجولان وحيفا.

وذكرت تلك المصادر سماع دوي انفجارات في شمال فلسطين المحتلة، حيث إن 3 موجات من إطلاق الصواريخ الإيرانية استهدفت شمال "إسرائيل".

وبحسب القناة 12 العبرية أعلن وزير التعليم الإسرائيلي إغلاق المدارس غدًا الإثنين في جميع أنحاء "إسرئيل".

يأتي ذلك الهجوم بعدما توعدت إيران بالرد على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن شهيدين و20 جريحًا.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في بيان: "حذرنا سابقا بأننا سنستهدف الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية".

وأضاف أن على "إسرائيل" وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران ستبدأ هجمات مدمرة على "إسرائيل" وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجرائنا.

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