صاروخ يمني يستهدف وسط "إسرائيل"

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت المواقع العبرية، فجر اليوم الاثنين، أن صاروخا مصدره اليمن استهدف وسط "إسرائيل".

وذكرت تلك المصادر، أن أصوات انفجارات سُمعت وسط وجنوبي البلاد نتيجة محاولة اعتراض الصاروخ اليمني.

وزعم جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوبي البلاد تم بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه "إسرائيل".

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية بإغلاق المجال الجوي مؤقتا.

وكانت الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" جددت فرض قيود الطوارئ، وأعلنت أن المدارس والمؤسسات التعليمية ستظل مغلقة، داعية كل الإسرائيليين إلى البقاء قرب الملاجئ وعدم التجمع.