حماس تُشيد بالردّين الإيراني واليمني على "إسرائيل"

وكالات- وكالة الرأي:

أشادت حركة حماس، بالردين الإيراني واليمني على إسرائيل، معتبرة أنهما جاءا في سياق الرد على ما وصفته بـ"الجرائم الإسرائيلية" بحق لبنان وشعبه.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، "إن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس ، إلى جانب لبنان، بات أولوية ملحّة، داعية إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للتصعيد".

وذكرت أن السياسات الإسرائيلية تمثل، وفق وصفها، مصدر التوترات المتصاعدة في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرار العمليات العسكرية في غزة ولبنان وإيران يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

واعتبرت الحركة أن الهجمات الإسرائيلية لا تستهدف أطرافاً بعينها فحسب، بل تمس المنطقة بأسرها، داعية إلى تعزيز أشكال التضامن والإسناد لمواجهة ما وصفته بالعدوان المتواصل، والعمل على ردعه ووقف تداعياته.