الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لصندوق الاستثمار

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

تسلّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني لعام 2025، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الصندوق إياد جودة.

وأطلع جودة الرئيس عباس على أبرز نتائج التقرير التي تم تحقيقها خلال العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، إضافة إلى الخطط التطويرية والاستثمارية الموضوعة لتطوير عمل الصندوق بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأكد جودة، أن الصندوق بدأ بتنفيذ الإستراتيجية التي وُضعت لتطوير عمل الصندوق للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تراعي الظروف الاستثنائية والفرص الاستثمارية، بما يسهم في خلق فرص عمل في الاقتصاد الفلسطيني، مع دعم استقلالية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.

من جانبه، أشاد الرئيس عباس، بالنتائج التي حققها الصندوق في ظل الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على خلق فرص عمل كريمة لشعبنا تسهم في دعم صموده.

وجدد الرئيس عباس، التأكيد على أهمية التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والقطاعات التنموية في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها، وتعزيز المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق المحلية وتصديرها إلى الأسواق العربية والعالمية.