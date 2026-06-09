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عائلة الأسير منذر كرجة تناشد لإنقاذه داخل سجون الاحتلال

09 حزيران / يونيو 2026 08:01

عائلة الأسير منذر كرجة تناشد بتدخل عاجل لإنقاذه صحيًا داخل سجون الاحتلال
عائلة الأسير منذر كرجة تناشد بتدخل عاجل لإنقاذه صحيًا داخل سجون الاحتلال

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اشدت عائلة الأسير منذر سعدي كرجة (25 عاماً) من مدينة حلحول شمال الخليل، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل العاجل لتقديم العلاج اللازم لنجلها المعتقل في سجون الاحتلال، في ظل تدهور وضعه الصحي ومعاناته من ظروف صحية صعبة، بحسب مكتب إعلام الأسرى.

وأوضحت العائلة أن الأسير كرجة يعاني من إصابة بالغة في قدمه اليمنى أدت إلى تفتت في عظام القدم، ما استدعى تثبيت العظام بواسطة جهاز بلاتين، مؤكدة أنه بحاجة إلى متابعة طبية متخصصة وإجراء عملية جراحية ضرورية.

وأضافت أن نجلها يعاني من آلام شديدة ومستمرة في قدمه، ويتعرض لإهمال طبي متعمد داخل السجون، الأمر الذي ضاعف من معاناته وأثار مخاوف العائلة من تعرضه لإعاقة دائمة نتيجة عدم تلقيه العلاج المناسب في الوقت المناسب.

كما أشارت العائلة إلى أن الأسير محروم من الزيارة منذ اعتقاله في أكتوبر 2024.

وطالبت عائلة الأسير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالعمل على زيارته والاطلاع على حالته الصحية، والضغط من أجل توفير العلاج اللازم له بشكل عاجل قبل فوات الأوان.

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