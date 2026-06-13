حماس: ندير مفاوضات القاهرة بموقف موحد لوقف الحرب وإعادة الإعمار

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن حراكها السياسي والدبلوماسي يرتكز في المقام الأول على تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تخوض المباحثات الجارية في العاصمة المصرية بموقف وطني مشترك.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي:"إن الوفد المفاوض في القاهرة يسعى إلى التوصل لاتفاق يضع حدًا لحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة" .

وأوضح المتحدث باسم حماس أن أولويات الحركة في المرحلة الحالية تتلخص في عدة نقاط رئيسية:

وقف التصعيد: منع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

إعادة الإعمار: فتح الآفاق والمسارات الإنسانية والسياسية لبدء عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب.

الإغاثة الإنسانية: إطلاق عملية إغاثة موسعة وشاملة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها سكان القطاع.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لإدارة الشؤون الداخلية في القطاع، أشار قاسم إلى تطلع الحركة المقترن بموقف الفصائل لأن تتولى "اللجنة الوطنية" إدارة قطاع غزة بطريقة مهنية، بما يضمن تفعيل خطط الإنقاذ والإغاثة بشكل حقيقي وفعّال.