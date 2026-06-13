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الصليب الأحمر يزور بلدية دير البلح لبحث احتياجاتها العاجلة

13 حزيران / يونيو 2026 11:35

وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور بلدية دير البلح لبحث الاحتياجات العاجلة وتعزيز التعاون
وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يزور بلدية دير البلح لبحث الاحتياجات العاجلة وتعزيز التعاون

غزة- وكالة الرأي:

استقبل رئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وبحث آفاق التعاون بما يسهم في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

ورحب رئيس البلدية بالوفد الزائر موضحاً أن البلدية تواجه تحديات كبيرة في ظل شح الإمكانات، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في الكثافة السكانية التي وصلت إلى 300 ألف ما بين مواطن ونازح، انعكست بشكل مباشر على البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكد أن البلدية تواصل العمل للحفاظ على استمرارية الخدمات، مشدداً على الحاجة الماسة لدعم المؤسسات الدولية وتنفيذ مشاريع حيوية في مختلف المجالات
من جانبه قدم الوفد الزائر شرحاً حول طبيعة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمعايير والمبادئ التي تستند إليها في تنفيذ برامجها وتدخلاتها.

وخلال اللقاء تم استعراض الاحتياجات العاجلة من بينها تعزيز مصادر المياه ومعالجة التحديات المرتبطة بها، صيانة المولدات الكهربائية وتوفير الزيوت اللازمة لتشغيلها، وصيانة المضخات الرئيسية، توفير المعدات والآليات الثقيلة، تأهيل الشوارع المتضررة، واقع مخيمات النزوح ، إضافة إلى الحاجة لتوفير مكب نفايات للحد من المخاطر البيئية.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك، وبحث سبل التعاون الممكنة بما يسهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات.
 

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