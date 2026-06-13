وفد من بلدية غزة يزور لجنة حي الشاطئ الجنوبي

غزة- وكالة الرأي:

زار وفد من بلدية غزة لجنة حي الشاطئ الجنوبي، برئاسة عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، وعضوية د. علي الهبيل، وعدد من مديري الدوائر والوحدات المختصة ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية، حيث كان في استقبالهم رئيس اللجنة د. محمد ماضي وأعضاء اللجنة.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون والشراكة المجتمعية لخدمة المواطنين، إلى جانب مناقشة ملف أملاك البلدية في سوق الشاطئ وآليات تطوير استثمارها بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنطقة.

وأكد قزعاط حرص بلدية غزة على تعزيز الشراكة مع لجان الأحياء ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها جراء الأضرار الواسعة التي لحقت بالمرافق العامة والآليات والمعدات خلال الحرب.

وتخللت الزيارة جولة ميدانية في سوق الشاطئ وسوق المعرشات للاطلاع على الواقع القائم، حيث جرى التأكيد على أهمية إزالة الركام، وفتح الشوارع المغلقة، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.

