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صيدلة مشفى الرنتيسي تعقد محاضرة علمية حول متلازمة الكلى

13 حزيران / يونيو 2026 12:30

الصيدلية تعقد محاضرة علمية حول متلازمة الكلى لدى الأطفال
الصيدلية تعقد محاضرة علمية حول متلازمة الكلى لدى الأطفال

غزة- وكالة الرأي:

نظّم قسم الصيدلة في مستشفى الرنتيسي للأطفال محاضرة علمية بعنوان "متلازمة الكلى (Nephrotic Syndrome)"، قدمتها الدكتورة عبير رمضان، بهدف تعزيز المعرفة الطبية حول أحد أكثر أمراض الكلى شيوعًا لدى الأطفال، وذلك ضمن الأنشطة العلمية والتثقيفية التي ينفذها المستشفى لرفع كفاءة الكوادر الصحية.

وتناولت المحاضرة التعريف بمتلازمة الكلى وأسباب الإصابة بها وأبرز أعراضها، إلى جانب آليات التشخيص والمضاعفات المحتملة، واستعراض أحدث الأساليب العلاجية المتبعة وفق التوصيات الطبية الحديثة. كما ركزت على أهمية المتابعة الدورية والتثقيف الصحي في تحسين جودة حياة المرضى والحد من المضاعفات المصاحبة للمرض.

من جانبها، أكدت مدير دائرة الصيدلة د. هيفاء ساق الله أهمية هذه المحاضرات العلمية في تعزيز المعرفة الطبية لدى العاملين في القطاع الصحي، مشيرةً إلى أن متلازمة الكلى من الحالات المرضية التي تتطلب متابعة دقيقة وتعاونًا متكاملاً بين مختلف التخصصات الطبية لضمان أفضل النتائج العلاجية للأطفال المرضى.

وأضافت أن دائرة الصيدلة تحرص على تنظيم الأنشطة العلمية المستمرة لمواكبة المستجدات الطبية وتطوير الأداء المهني بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا من المشاركين الذين ناقشوا عددًا من الحالات السريرية والاستفسارات المتعلقة بآليات التشخيص والعلاج والمتابعة.
 

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