وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يشارك في ندوة دولية في جنيف وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية قسم العلاج الطبيعي بمشفى الرنتيسي ينظم محاضرة علمية وكالة الرأي الفلسطينية صيدلة مشفى الرنتيسي تعقد محاضرة علمية حول متلازمة الكلى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي ينفذ فعالية ترفيهية للأطفال بعنوان " أنا أقوى " وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المختبر بمشفى الرنتيسي تنفذ محاضرة علمية وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة: زيارة قطرية أوقفت التصعيد بين واشنطن وإيران وكالة الرأي الفلسطينية اعتصام الجرحى وأهالي الشهداء والأسرى يدخل شهره الثاني برام الله وكالة الرأي الفلسطينية وفد من بلدية غزة يزور لجنة حي الشاطئ الجنوبي وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع ضحايا جرائم القتل بالداخل المحتل لـ123 منذ بداية العام
أخبار » الأخبار الحكومية

حول "اقتصاد الإبادة الجماعية"

رئيس بلدية غزة يشارك في ندوة دولية في جنيف

14 حزيران / يونيو 2026 08:08

مشاركة رئيس البلدية
مشاركة رئيس البلدية

غزة- وكالة الرأي:

شارك رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، في الندوة الدولية "اقتصاد الإبادة الجماعية: تقاطعات فلسطينية وسودانية"، التي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ يونيو 2026، بمشاركة أكاديميين وباحثين وناشطين دوليين، حيث شارك إلى جانب رئيس البلدية م. محمد الشقرة من مكتب رئيس البلدية.

وخلال مداخلته عبر الاتصال المرئي من غزة، استعرض رئيس بلدية غزة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المدينة في ظل الحرب والحصار، مؤكداً تمسك المواطنين في غزة بالأمل والإرادة رغم حجم الدمار والتحديات.

كما شدد على أهمية أن تكون عملية إعادة إعمار غزة بقيادة فلسطينية وبمشاركة مجتمعية واسعة، بما يحافظ على هوية المدينة ويلبي احتياجات سكانها، مستعرضاً رؤية البلدية وخطة "فينيكس" لإعادة الإعمار.

وفي ختام الندوة، دعا د. السراج المجتمع الدولي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفع القيود المفروضة على غزة، وتمكين أهلها من إعادة بناء مدينتهم والعيش بحرية وكرامة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟