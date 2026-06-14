رئيس بلدية غزة يشارك في ندوة دولية في جنيف

غزة- وكالة الرأي:

شارك رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، في الندوة الدولية "اقتصاد الإبادة الجماعية: تقاطعات فلسطينية وسودانية"، التي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية بتاريخ يونيو 2026، بمشاركة أكاديميين وباحثين وناشطين دوليين، حيث شارك إلى جانب رئيس البلدية م. محمد الشقرة من مكتب رئيس البلدية.

وخلال مداخلته عبر الاتصال المرئي من غزة، استعرض رئيس بلدية غزة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المدينة في ظل الحرب والحصار، مؤكداً تمسك المواطنين في غزة بالأمل والإرادة رغم حجم الدمار والتحديات.

كما شدد على أهمية أن تكون عملية إعادة إعمار غزة بقيادة فلسطينية وبمشاركة مجتمعية واسعة، بما يحافظ على هوية المدينة ويلبي احتياجات سكانها، مستعرضاً رؤية البلدية وخطة "فينيكس" لإعادة الإعمار.

وفي ختام الندوة، دعا د. السراج المجتمع الدولي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفع القيود المفروضة على غزة، وتمكين أهلها من إعادة بناء مدينتهم والعيش بحرية وكرامة.

